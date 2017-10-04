Güncelleme: 02:50, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Ürdün, IKBY'de yapılan referandumun etkilerinden endişeli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ürdün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan "tek taraflı" referandum nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni yaptığı açıklamada, "Irak'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğü, bölgenin istikrar ve güvenliğinin köşe taşıdır." ifadesini kullandı.

Ürdün'ün terörle mücadele eden Iraklıları desteklediğini, terör örgütü DEAŞ çetelerine karşı kazanılan zaferin, terörün ortak tehlike teşkil ettiği bölge ve dünya için bir başarı olduğunu kaydeden Mumeni, ülkesinin, istikrar, güvenlik ve anayasa ile kanunlara dayanan devletin güçlendirilmesini sağlamak için çaba gösteren Irak hükümetinin yanında yer aldığını belirtti.

Mumeni, "Ürdün IKBY'de yapılan tek taraflı referandumun Irak halkının birbirine bağlılığı ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik etkilerinden endişe ediyor." ifadesini kullandı.

Tırmanmayı önleme ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunan Mumeni, IKBY de dahil Irak'ın her köşesinde sağlanan kazanımları ve teröre karşı büyük başarılar elde ettiği bir zamanda ülkeyi yeni bir krizden korumak için en kısa zamanda anayasaya dayanan diyalog sürecinin başlamasını umduğunu kaydetti.

Mumeni, Irak'ın birliğini ve egemenliğini tehdit eden tek taraflı adımlar atılmaması gerektiğini, bunun Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ülkesinin çıkarlarını korumak, kapsamlı ulusal uzlaşıyı sağlamak için yürüttüğü siyasi sürecin başarılarını baltalayabileceğini aktardı.