Küba, ABD'nin 'sınır dışı kararı'na tepkili

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in, ABD'nin 15 Kübalı diplomatı sınır dışı etme kararını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdiği bildirildi.
Rodriguez, başkent Havana'da düzenenen basın toplantısında, Küba hükümetinin bu ülkedeki yabancı temsilcilere karşı zorunluluklarını yerine getirdiğini belirtti.
ABD'nin Washington'daki Kübalı 15 diplomatı ülkelerine geri gönderme kararına tepki gösteren Rodriguez, bunu "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün yaptığı açıklamada, "3 Ekim'de, ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da görev yapan 15 diplomatın geri gönderileceğine ilişkin alınan karar hakkında, Küba hükümetini bilgilendirdi." ifadesini kullanmıştı.
Açıklamada, ABD'nin Küba'da görev yapan diplomatlarının sayısını azalttığı ve bütün çalışanların ailelerinin ABD'ye geri çağrıldığı kaydedilmiş, Küba hükümetinin Amerikalı diplomatların güvenliğini sağlayıncaya kadar Havana'da az sayıda diplomat bulundurulacağı kaydedilmişti.
ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde görev yapan 22 diplomatın ve aile üyelerinin "bilinmeyen" nedenle işitme kaybına uğradığını açıklanmıştı. Diplomatlara, sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile saldırı düzenlendiği iddia ediliyor.
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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, söz konusu kararı "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.
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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da görev yapan 15 diplomatın geri gönderileceğine ilişkin alınan karar hakkında Küba hükümetini bilgilendirdi" dedi
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