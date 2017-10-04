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09:30, 04 Ekim 2017 Çarşamba
Türkiye ve Dünya gündemi
09:04, 04 Ekim 2017 Çarşamba

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Ekim 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'a giderek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Tahran'a hareketinden önce basın toplantısı düzenliyor.

- Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Ruhani, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ruhani tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.

- Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ofisinde bir araya gelecek.

(Ankara/09.00/Tahran) 

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı kabul edecek.

(Ankara/14.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

(Ankara/12.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

 

1- TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş sözlü soruları yanıtlayacak, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00) 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekim törenine katılacak.

(Ankara/17.00)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güney Afrika Yükseköğretim Bakanı Emmanuel Nzimande ile görüştükten sonra Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(Johannesburg) 

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine ve Tokat Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Rektörlüğü, Valiliği, Belediyeyi, Tokat Devlet Hastanesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Tokat/10.00-18.00) 

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, belediyenin katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisinin açılış törenine katılacak, partisinin il teşkilatına ziyarette bulunacak.

(Manisa/15.00/16.00/17.15) 

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılacak.

(Bartın/11.00) 

2- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan konutların Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki kura çekimine katılacak.

(İstanbul/10.00 )

3- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül sonu itibarıyla üretici-market fiyatlarındaki değişim konusunda basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.30) 

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30 )


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.

(Erbil) 

2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

3 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

4- İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan yasa dışı referandum girişimi ve gelişmeler takip ediliyor.

(Barselona/Madrid)

5- ABD’nin Las Vegas kentindeki silahlı saldırının yansımaları izleniyor.

(Las Vegas)  

KÜLTÜR SANAT

1- Hindistanlı oyuncu Aamir Khan, Fairmont Quasar Otel'de, başrolünde yer aldığı "Secret Superstar" filminin basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- İsmail Güneş'in yazıp yönettiği "Kervan 1915" filminin galası, Grand Pera'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, geçen sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara'da karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Khimik ve Demir İnşaat Büyükçekmece-Tartu maçları oynanacak.

(İstanbul/17.00/19.00)

3- Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.30) 

4- Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak.

5- Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.



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