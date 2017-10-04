09:04, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Ekim 2017





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'a giderek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Tahran'a hareketinden önce basın toplantısı düzenliyor. - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak. - Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Ruhani, ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ruhani tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak. - Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ofisinde bir araya gelecek. (Ankara/09.00/Tahran) 2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı kabul edecek. (Ankara/14.00) 3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak. (Ankara/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş sözlü soruları yanıtlayacak, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak. (TBMM/14.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekim törenine katılacak. (Ankara/17.00) 3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güney Afrika Yükseköğretim Bakanı Emmanuel Nzimande ile görüştükten sonra Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin açılışına iştirak edecek. (Johannesburg) 4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine ve Tokat Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Rektörlüğü, Valiliği, Belediyeyi, Tokat Devlet Hastanesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Tokat/10.00-18.00) 5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, belediyenin katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisinin açılış törenine katılacak, partisinin il teşkilatına ziyarette bulunacak. (Manisa/15.00/16.00/17.15) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılacak. (Bartın/11.00) 2- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan konutların Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki kura çekimine katılacak. (İstanbul/10.00 ) 3- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül sonu itibarıyla üretici-market fiyatlarındaki değişim konusunda basın toplantısı yapacak. (Ankara/10.30) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı reel efektif döviz kurunu açıklayacak. (Ankara/14.30 )

DÜNYA DİPLOMASİ 1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. (Erbil) 2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Myanmar) 3 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan yasa dışı referandum girişimi ve gelişmeler takip ediliyor. (Barselona/Madrid) 5- ABD’nin Las Vegas kentindeki silahlı saldırının yansımaları izleniyor. (Las Vegas) KÜLTÜR SANAT 1- Hindistanlı oyuncu Aamir Khan, Fairmont Quasar Otel'de, başrolünde yer aldığı "Secret Superstar" filminin basın toplantısına katılacak. (İstanbul/15.00) 2- İsmail Güneş'in yazıp yönettiği "Kervan 1915" filminin galası, Grand Pera'da gerçekleştirilecek. (İstanbul/20.00) SPOR 1- Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, geçen sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara'da karşı karşıya gelecek. (Ankara/19.00) 2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Khimik ve Demir İnşaat Büyükçekmece-Tartu maçları oynanacak. (İstanbul/17.00/19.00) 3- Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.30) 4- Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak. 5- Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.

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