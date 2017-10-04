Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 4 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Tahran'a hareketinden önce basın toplantısı düzenliyor.
- Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.
- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Ruhani, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ruhani tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.
- Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ofisinde bir araya gelecek.
(Ankara/09.00/Tahran)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı kabul edecek.
(Ankara/14.00)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş sözlü soruları yanıtlayacak, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/14.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekim törenine katılacak.
(Ankara/17.00)
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güney Afrika Yükseköğretim Bakanı Emmanuel Nzimande ile görüştükten sonra Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.
(Johannesburg)
4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine ve Tokat Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Rektörlüğü, Valiliği, Belediyeyi, Tokat Devlet Hastanesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Tokat/10.00-18.00)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, belediyenin katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisinin açılış törenine katılacak, partisinin il teşkilatına ziyarette bulunacak.
(Manisa/15.00/16.00/17.15)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılacak.
(Bartın/11.00)
2- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan konutların Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki kura çekimine katılacak.
(İstanbul/10.00 )
3- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül sonu itibarıyla üretici-market fiyatlarındaki değişim konusunda basın toplantısı yapacak.
(Ankara/10.30)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30 )
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
3 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
4- İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan yasa dışı referandum girişimi ve gelişmeler takip ediliyor.
(Barselona/Madrid)
5- ABD’nin Las Vegas kentindeki silahlı saldırının yansımaları izleniyor.
(Las Vegas)
KÜLTÜR SANAT
1- Hindistanlı oyuncu Aamir Khan, Fairmont Quasar Otel'de, başrolünde yer aldığı "Secret Superstar" filminin basın toplantısına katılacak.
(İstanbul/15.00)
2- İsmail Güneş'in yazıp yönettiği "Kervan 1915" filminin galası, Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
(İstanbul/20.00)
SPOR
1- Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, geçen sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Ankara'da karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.00)
2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Khimik ve Demir İnşaat Büyükçekmece-Tartu maçları oynanacak.
(İstanbul/17.00/19.00)
3- Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.30)
4- Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak.
5- Hentbol Bayanlar Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'a giderek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri, 120'den fazla devlet ya da hükümet başkanının katılımıyla başlayacak.