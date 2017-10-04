İngiltere'den Suriyeli göçmene şiir ödülü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ailesiyle birlikte 4 yıl Mısır'da yaşadıktan sonra geçen sene İngiltere'ye göç eden 13 yaşındaki Amineh Abou Kerech, İngiltere'de 10-13 yaş arasındaki çocuklara verilen Betjeman Şiir Ödülü'nün sahibi oldu. Kendisine ödül kazandıran "Lament for Syria" adlı şiiri yarı Arapça yarı İngilizce olarak yazan Kerech ve daha sonra kız kardeşinden, öğretmeninden ve Google Translate programından yardım alarak tümüyle İngilizceye çevirmiş.
Sekiz yaşındayken ayrılmak zorunda kaldığı anavatanına ilişkin duyguları sorulduğunda ise, "Benim Suriye'mi hatırladığım zaman kendimi çok üzgün hissediyorum, ağlıyorum ve onun hakkında yazmaya başlıyorum," diyor Amineh.
Bir yıl önce yerleştikleri İngiltere hakkındaki hislerini işe şu cümlelerle ifade ediyor: "Burada kendimi çok mutlu hissediyorum, çünkü burada bir geleceğim var ve artık korkutucu şeyler yok. Her şey güzel olacak ve biz hep barış içinde olacağız."
Genç şairin anavatanına duyduğu özlem, kendisine ödül kazandıran şiirin mısralarına da sızmış durumda. Şiirinin sonunda, "Can anyone teach me/ how to make a homeland? (Nasıl bir anavatan kurabileceğimi kimse öğretebilir mi bana?)" cümlesiyle umutla baktığı geleceğine karşın anavatanına duyduğu özlemi de yad ediyor Amineh.
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