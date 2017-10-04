09:44, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Hakkari’de patlama: 4 asker şehit, 4 yaralı



Foto: Arşiv

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Olaydan sonra yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

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