10:00, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Irak Meclisinde Şii Koalisyonu liderliğine Maliki seçildi





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki Irak meclisinde Şii Ulusal Koalisyon lideri seçildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Meclisinin en büyük grubu Şii Ulusal Koalisyonunun liderliğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki getirildi. Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonundan Milletvekili Ahmet Kinani, başkent Bağdat'ta faaliyet gösteren yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Şii partilerini içeren meclisin en büyük grubu Ulusal Koalisyon liderliğine Maliki'yi seçtiklerini söyledi. Koalisyonun Maliki'den önceki liderliğini iki yıl süresince Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim yürütmüştü.

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