10:07, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Havice'nin merkezini DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı



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Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı duyuruldu. Havice Operasyonları Sorumlusu Korgneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, federal polis, çevik kuvvet ve Haşdi Şabi güçleri, Havice merkeziyle Riyad ve ona bağlı köyleri kurtarmak için geniş çaplı operasyona başladı." ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada "Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını" duyurmuştu.

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