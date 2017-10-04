Güncelleme: 10:15, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Birüssebi Savaşı'nın 100. yılı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları önümüzdeki ay İsrail'i ziyaret ederek Beersheba (Birüssebi) Savaşı'nın 100. yıldönümünü kutlayacaklarını açıkladı.

1917'de İngiliz general Edmund Allenby önderliğindeki Osmanlı güçlerine yapılan saldırı, İngiliz İmparatorluğunun Gazze'de aylardır süregelen mücadelelerden sonra güney Filistin'i kontrol etmesini ve Kudüs'e doğru ilerlemesini sağladı.

31 Ekim'de düzelenecek olan tören Beersheba Savaşı sırasında ölen binden fazla askerin gömüldüğü Beersheba Savaşı Mezarlığı'nda gerçekleşecek.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un 28 Ekim'de ülkeye geleceğini, Yeni Zelanda Başbakanı Bill English'in ise bir gün sonra İsrail'e ineceğini söyledi. İki liderin, ülkede iken Başbakan Benjamin Netanyahu ya da diğer İsrail yetkilileriyle görüşmeler yapıp yapmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

TÜRK MEZARINA SALDIRILMIŞTI

3 Haziran 2010 yılında İsrailli vandallar Beerşeba kentinde, Birinci Dünya Savaşı’nda şehit olan Türk askerleri için dikilmiş olan anıttaki heykelin başını kopardılar. Aşırı sağcı olduğu sanılan saldırganlar, anıtın hemen yanında İsrail başrağıyla yan yana duran Türk bayrağını da yaktılar.

Osmanlı döneminde Hicaz Demiryolu üzerinde bulunan Beerşeba’da, I. Dünya Savaşı’nda bölgede hayatlarını kaybeden Osmanlı askerleri adına bir Türk şehitliği bulunuyor.

Gazze’ye konvoyunda bulunan yardım gönüllüleri de, Türkiye’ye iade edilmeden önce Beerşeba Cezaevi’nde tutulmuştu.

Beersheba İsrail'in güneyi ve Necef Çölü arasındaki büyük bir şehir. 19. yüzyılda, Osmanlı Devleti bölgeye polis karakolu inşaa ederek bölgenin önemini arttırmıştı. Hızlı bir şekilde gelişen bu küçük şehir, hızla genişletilmiş ve Birinci Dünya Savaşı sırasında stratejik bir nokta olmuştur.

Birüssebi'de (Beerşeba) 1948 yılından yani İsrail'in bağımsızlık ilanından beri yetiştirilen nüfusun büyük bir kısmı Yahudi halkıdır. Bu halk, 1948'den itibaren Arap ülkelerinden göç eden Yahudilerden ve önemli ölçüde 1990 yılından bu yana Etiyopya ve eski Sovyet coğrafyasından göç eden Yahudilerden oluşmaktadır. Şehir, ağırlıklı olarak Yahudi Ömer, Lehavim ve Meitar dahil uydu kentlerle çevrili olduğu gibi Tel as Sabi, Rahat ve Lakiya gibi bedevi kasabalarıyla da çevrilidir.

SYKES-PİCOT UYGULAMASI

İngiltere’nin, Gazze’ye taarruz etmesinin amacı; İngiltere ve Fransa arasında 16 Mayıs 1916’da imzalanan Sykes-Picot Antlaşması’nı uygulamak, 2 Kasım 1917’de yayımlanacak olan Balfour Bildirisi (Deklarasyonu)’nin şartlarını gerçekleştirmek için, Filistin’i işgal ederek, Yahudilere verdikleri Filistin’de yurt edinme sözünü uygulamaya koymak, Suriye’yi ele geçirerek Fransa’nın Hristiyan Araplar üzerindeki nüfusunu artırma isteğini yerine getirmektir. Filistin Osmanlı hakimiyetinden kurtulunca, ortaya çıkan boşluğa bir Yahudi Devleti’nin kurulmasını temin etmektir.