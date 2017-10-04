10:29, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Görevden uzaklaştırılan 20 öğretmen FETÖ'den gözaltında



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FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı alınan 49 öğretmenden 20'si yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 23 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 20 öğretmen yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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