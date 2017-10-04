10:41, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Filipinler'de güç iletim kulesine bombalı saldırı





Saldırının ardından Cotabato ve Maguindanao kentlerinin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filipinler'de Cotabato kentinde 138 kilovoltluk güç iletim kulesine düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle Cotabato ve Maguindanao kentlerinin büyük bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı. Polis müfettişi Julius Malcontento yaptığı açıklamada, güç iletim kulesine düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle kulenin yıkıldığını kaydederek saldırının ardından Cotabato ve Maguindanao kentlerinin büyük bir kısmına elektrik verilemediğini belirtti. Malcontento, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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