10:45, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Kazakistan'da Astana Medya Haftası Etkinliği başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev, Astana Medya Haftası etkinliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kazakistan'da temsilcilikleri bulunan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Anadolu Ajansının (AA), iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesinde önemli bir köprü olacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Abayev, başkent Astana'daki Kazmedia binasında düzenlenen Astana Medya Haftası etkinliğinin açılış törenine katıldı.

Etkinliğe katılan yapım şirketlerinin stantlarını gezen Abayev, yaptığı açıklamada, Medya Haftası'nın basın alanındaki ilişkilerin bölgesel ve uluslararası düzeyde gelişmesine ivme kazandıracağını belirtti.

Kazakistan ile Türkiye'nin basın alanındaki ilişkilerine değinen Abayev, "Türkiye'nin televizyon ve ajanslarıyla iş birliği yapmaya her zaman hazırız. Kazakistan'da temsilcilikleri bulunan TRT ve Anadolu Ajansının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesinde önemli köprü olacağından eminim.” ifadelerini kullandı.

Medya Haftası'na yerli ve yabancı televizyon kanallarının yanı sıra 90 yapım şirketi katılıyor.