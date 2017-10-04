10:46, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Tacikistan ve Afganistan sınırında çatışma





Tacikistan ve Afganistan sınırında, iki silahlı çatışma meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tacikistan’ın Hatlon ili sınır bölgesinde geçen hafta sonunda Afgan uyuşturucu kaçakçılarıyla Tacikistan Devlet Ulusal Güvenlik birimi askerleri arasında iki kere silahlı çatışma yaşandığı bildirildi. Çıkan çatışmalar hakkında Avesta ajansına bilgi veren Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır birlikleri basın müdürü Muhammed Ulughojaev, kısa süren çatışmalardan sonra uyuşturucu kaçakçıları sınırın Afganistan tarafına geri çekildiklerini söyledi. Çatışmaların yaşandığı bölgede 76 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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