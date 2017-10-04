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Porto Riko'daki Maria kasırgasında ölü sayısı 34'e yükseldi
Porto Riko'daki Maria kasırgasında ölü sayısı 34'e yükseldi

Porto Riko'da meydana gelen Maria kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 34'e çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Maria kasırgasından büyük zarar gören Porto Riko'da kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının 34'e çıktığı bildirildi.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yaptığı kısa ziyaretten sonra düzenlediği basın toplantısında, daha önce 16 olarak açıklanan ölü sayısının 34 olarak güncellendiğini belirtti.

Rossello, saatteki hızı 250 kilometreyi bulan rüzgarlarıyla 20 Eylül'de bölgeyi vuran kasırganın Porto Riko'da 90 milyar dolar zarara yol açtığını kaydetti.

Vali Rossello, elektrik şebekelerinin yüzde 95'ine hala enerji verilemeyen ülkede, bu ayın sonunda elektriğe erişim oranının yüzde 25'i bulmasını umduklarını ifade etti.

Trump, bölgeye dün gerçekleştirdiği ziyarette, 2005'te New Orleans'ı vuran Katrina kasırgasında bin 833 kişinin öldüğünü hatırlatarak Porto Riko'daki belediyeleri aldıkları önlemler için tebrik etmişti.



İlgili Konular Porto Riko Maria kasırgası
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