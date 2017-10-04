11:08, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Bayburtlu hafız kardeşler dünya birincisi oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 24. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Ezbere Okuma Yarışması'nda Kalbe Yolculuk Derneği'ni temsil eden Hafız Faruk Şahin 15 cüz ezbere okuma kategorisinde, kardeşi Hafız Muharrem Şahin de 5 cüz ezbere okuma kategorisinde birinci oldu.

Kalbe Yolculuk Derneği'den yapılan açıklamaya göre, yarışma Zagreb Camisi'nde 30. yılı dolayısıyla 28-30 Eylül'de düzenlendi.

Şahin kardeşler, yarışmaya Dünya Ezbere Kur'an-ı Kerim Okuma birincisi Hafız Selman Okumuş'un önderliğinde hazırlandı. Yarışmada dünyanın dört bir yanından katılan hafızlar, kendilerini izlemeye gelen misafirler Kur'an ziyafeti sundu. Islamic Center bünyesinde yapılan yarışmaşa yoğun ilgi gördü.

Yarışmaya 26 ülkeden katılan 59 yarışmacı, 6 kurra hafız jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yarışmada, 30 cüz kategorisinde Suudi Arabistan'dan Abdullah Salah Alsaedi, 15 cüz kategorisinde Türkiye'den Faruk Şahin ile 5 cüz kategorisinde Muharrem Şahin ve Kur'an tilaveti kategorisinde Makedonya'dan Elijesa Asani birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara para ödülü ve başarı belgeleri takdim edildi.

Yarışma, dünya hafızlarının katıldığı mevlit kapanış programıyla son buldu.

Hafız Faruk Şahin, bu yıl düzenlenen 5. Türkiye Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda ikinci olmuş ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.