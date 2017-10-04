11:10, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Paris'te ataşelik önünde patlama





Paris'te Ürdün askeri ataşeliği önünde motorsiklet patlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ürdün Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamasına göre, Paris'te Ürdün Askeri Ataşeliği önünde motosiklet patlatıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırıyı doğrularken nedeninin bilinmediğini açıkladı. Ürdün'ün Paris Konsolosluğu, "patlayan motosikletin Ataşeliğe özel bir saldırı olmadığına inandıklarını" açıkladı. Bakanlık sözcüsü, Ürdün Büyükelçisi'nin güvende olduğunu, binada kimsenin yaralanmadığını belirtti. Fransız yetkililerin olay yerinde inceleme başlattığı bildirildi.

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