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İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama
Foto: Arşiv

İzmir'de FETÖ'nün "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'si tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'de FETÖ'nün "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'sinin tutuklandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kapatılan okul ve kayyum atanan şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan 87 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen zanlılar, savcılıktaki sorgularından sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 52'si "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında 2015 yılında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürü de bulunuyor.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve adli kontrol şartı uygulanan bazı şüphelilerin örgüt yapılanmasına ilişkin itiraflarda bulundukları belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okul ve kayyum atanan şirketlerinde çalıştıkları belirlenen 98 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 zanlı gözaltına alınmıştı. 



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