İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama

İzmir'de FETÖ'nün "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'sinin tutuklandığı bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kapatılan okul ve kayyum atanan şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan 87 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen zanlılar, savcılıktaki sorgularından sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 52'si "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında 2015 yılında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürü de bulunuyor.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve adli kontrol şartı uygulanan bazı şüphelilerin örgüt yapılanmasına ilişkin itiraflarda bulundukları belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okul ve kayyum atanan şirketlerinde çalıştıkları belirlenen 98 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 zanlı gözaltına alınmıştı.
Polis Akademisi bünyesindeki POMEM'lere, lisans ve önlisans mezunları arasından yetiştirilmek üzere 13 bin polis memuru alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
İçerisinde 5 milyon cilt kitabın bulunması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya saldıran yeğeni teslim oldu
İzmir'de FETÖ'nün "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'si tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Washington Büyükelçiliği ve Amerika Diyanet Merkezi ev sahipliğinde Amerikalı sanatseverlerle buluşacak
Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Abayev, "Kazakistan'da temsilcilikleri bulunan TRT ve AA’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesinde önemli köprü olacağından eminim" dedi
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 09.15'te İran'ın başkenti Tahran'a hareket etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.
Adalet Bakanlığınca adli yargıda görevlendirilmek üzere bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Dışişleri Bakanlığı, dün Bayreyn'in başkenti Manama'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
İçişleri Bakanı Soylu, "Tasarıda dini nikahın resmileşmesi gibi bir uygulama ve bir öneri söz konusu değildir. Yapılan işlem, mevcut resmi nikah işleminin mevcut durumla aynı olacak şekilde il ve ilçe müftülüklerine genişletilmesinden ibaret." dedi.
Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer, ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ailesini telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu