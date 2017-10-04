Özbek insan hakları savunucusu serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan'da ünlü insan hakları savunucusu Azam Farmonov 11 yıl hapis cezasından sonra ülkenin kuzeyinde Müslümanları tutuklama kampı olarak bilinen “Jaslik” hapishanesinden serbest bırakıldı.
ABD Taşkent Büyükelçiliği 3 Ekim'de bir bildiri yayınlayarak ünlü insan hakları savunucusu Azam Farmonov’un azat edilmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.
Bildiride “ABD düşünce suçluları olarak görülen Muhammed Bekjanov, Murod Juraev, Erkin Musayev, Jamshid Kerimov’dan sonra yine bir insan hakları savunucusu Azam Farmonov’un da serbest bırakılmasından memnundur. Biz Özbekistan’da atılmakta olan bu olumlu adımları memnuniyetle karşılıyor ve diğer mahkumların en yakın sürede serbest bırakılmasını umuyoruz. Bunu ülkede hükümetin sivil topluma karşı daha açık bir tutumu olarak görüyoruz”” denildi.
Birçok uluslararası insan hakları grupları, şüpheli suçlamalar ile 2006 yılında hapse atılan Azam Farmonov’un uzun dönem hapiste kalmasını protesto etmiş ve 'İşkenceye Karşı BM Komisyonu' 2013 yılında Farmonov'un serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.
ABD Taşkent Büyükelçiliği Özbekistan’da geniş kapsamlı politik, sosyal ve insan hakları alanlarında reformlara yönelik istikrarlı ilerlemeyi umduğunu da dile getirdi.
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Özbekistan'da, ünlü insan hakları savunucusu Azam Farmonov serbest bırakıldı
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