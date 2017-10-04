12:09, 04 Ekim 2017 Çarşamba

İsrail, Myanmar'a şaibeli silah satışıyla ilgili sessiz!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Myanmar'a silah satışının durdurulması talebiyle insan hakları savunucuları tarafından açılan davada kararını verdi. Ancak mahkemenin yayın yasağı nedeniyle bu karar kamuoyuna açıklanmadı.

Davayı açan İsrailli aktivist avukat Eitay Mack, söz konusu sürecin detaylarını anlattı.

İki ülke arasındaki askeri ilişkileri uzun süredir yakından takip ettiğini belirten Mack, İsrail hükümetinin insanlık aleyhinde suç işlemeye devam eden Myanmar yönetimine silah satışını gizleme çabasında olduğunu söyledi.

İsrail hükümetinin diğer ülkelerle yaptığı silah satışı anlaşmalarına ilişkin bilgileri genellikle kamuoyuyla paylaşmadığını hatırlatan Mack, Myanmar'la yapılan anlaşmada da benzer bir yol izlendiğini ifade etti.

İSRAİL'İN SESSİZLİĞİ

Mahkemenin varsayım üzerine kurulu davalara bakmadığını kaydeden Mack, "Ancak önemli olan İsrail hükümetinin dilekçeye verdiği tepkiydi. Hükümet, Myanmar'a silah ihracatı ile askeri eğitimi yalanlamadı, aynı zamanda yaptıklarına ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyi de kabul etmedi. Eğer Myanmar'a silah ihracatı yapılmasaydı, hükümet söz konusu davayı neden incelemeye alsın?" ifadesini kullandı.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin geçen haftaki duruşmada çatışma bölgelerine silah satışıyla ilgili şikâyetleri dinlediğini aktaran Mack, ardından kararını verdiğini, ancak devlet makamlarının talebi üzerine mahkemenin karara ilişkin yayın yasağı koyduğunu söyledi.

Mack, "Yayın yasağı nedeniyle kararın içeriğini açıklayamıyorum. Söyleyebileceğim şu: Myanmar'a silah satışını protesto etmek ve bu satışın durdurulmasını istemek için perşembe günü Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde bir gösteri düzenlenecek." dedi.

İSRAİL HALKININ TEPKİSİ

İsrail halkının, Myanmar'da yaşananlar ve mahkeme süreciyle yakından ilgilendiğine dikkati çeken Mack, "Herkes ne olup bittiğini iyi biliyor, ancak büyük bölümü İsrail'in çıkarlarını uluslararası kanun ve diğer yükümlülüklerden daha üstün görüyor." diye konuştu.

Bu açıdan büyük gösteriler beklemediğini söyleyen Mack, şunları kaydetti:

"Geniş bir halk hareketlenmesi olacağını ya da İsrail devletinin suçlanacağını sanmıyorum. İsrail'in Myanmar'a silah ihracatı devam edecektir. Sadece silah satışından değil, suç eylemlerinde kullanılabilecek askeri eğitim ve bilgilerin aktarımından bahsediyorum. Bu nedenle konu sadece silah satışı değil."

"MYANMAR'A SİLAH SATIŞI MESELESİ SADECE TİCARİ AMAÇLA İLGİLİ DEĞİL"

Meselenin paranın ötesinde olduğunu vurgulayan İsrailli aktivist avukat, şöyle devam etti:

"İsrail onlarca yıldır sadece Myanmar'a değil diğer diktatörlüklere de silah satıyor. Myanmar'a silah satışı meselesi sadece ticari amaçla ilgili değil, siyasi sadakatin satılması söz konusu. Bu bir çıkar meselesi. Myanmar, İsrail'in Asya'daki en uzun ömürlü müttefiklerinden biri. 1950'lerden bu yana iki ülke arasında diplomatik ilişkiler mevcut. İsrail, Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal etmek için uluslararası örgütlerden kendisine koşulsuzca destekçi ve arkadaş arıyor. Myanmar'la olan durum da sanırım böyle."