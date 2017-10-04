12:16, 04 Ekim 2017 Çarşamba

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na saldıran yeğeni teslim oldu





MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya saldıran yeğeni teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı'nın ağır yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren yeğeninin teslim olduğu bildirildi. Özşanlı'nın 29 Eyül'de merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren kişinin Özşanlı'nın yeğeni Agit Özşanlı olduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan yeğen Özşanlı, polise teslim oldu. Gözaltına alınan Özşanlı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırıda ağır yaralanan Özşanlı'nın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

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