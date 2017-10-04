Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin şablonu ortaya çıktı

Hürriyet Gazetesi'nden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Osmanlı-Selçuklu mimari senteziyle inşa edilen kütüphane ve toplantı salonlarının kaba inşaatı tamamlandı. Maketten görüntüleri ortaya çıkan ve Beştepe’nin güney tarafında inşa edilen kütüphane, Türkiye’nin en büyüğü olacak.
Kütüphane için Cumhurbaşkanlığı’ndan bir ekip uzun zamandır hazırlık yapıyordu. Bu doğrultuda kütüphaneye alınacak eserler de belirlendi. Beştepe Kütüphanesi, bir süre önce Türkiye genelinde 6 tane olan ve her matbu eserin bir nüshasının bulunduğu derleme kütüphane statüsüne alınmıştı. Yani basılan her eserin bir nüshası bu kütüphanede de yer alacak. Kitap ve koleksiyon alımları için yurtiçi ve yurtdışında da çalışmalar sürdürülüyor. İlk aşamada yaklaşık 5 milyon cilt kitabın bulunacağı kütüphanenin 2018 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.
24 saat halkın kullanımına açık olacak kütüphanede çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için ayrı ayrı bölümler olacak. Kütüphaneye bağışlanan özel koleksiyonlar, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürler de kullanıcılara sunulacak. Kütüphanede eski ve yeni ciltleme işlerinin yapıldığı bir mücellithane bulunacak.
Kaynak: Dünya Bizim
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