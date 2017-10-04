12:21, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Pakistan'da 3 Taliban üyesi idam edildi



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Pakistan'da üç Taliban militanına verilen idam cezaları infaz edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'da üç Taliban üyesine verilen idam cezalarının infaz edildiği bildirildi. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, son yıllardaki bazı terör saldırılarında yer aldıkları belirlenen Pakistan Talibanı'na mensup üç kişi idam edildi. Hayberpaktunhuva eyaletinin başkenti Peşaver'de 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 150 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede moratoryumla askıya alınan idam cezası tekrar uygulamaya konulmuştu. Pakistan Adalet Projesi adlı sivil toplum kuruluşuna göre, 2014'ten bu yana 477 mahkum idam edildi.

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