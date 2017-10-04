12:22, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Maduro'dan "OPEC anlaşması uzatılsın" önerisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrol üretim kesintisine yönelik anlaşmaya yüksek katılımın büyük önem arz ettiğini belirterek, “Petrol anlaşmasının uzatılmasını da son derece önemli görüyoruz.” dedi.

Maduro, Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu Rus Enerji Haftası Forumu’nda yaptığı konuşmada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında varılan petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşmayı değerlendirdi.

Venezuela’nın petrol anlaşması doğrultusunda verdiği taahhütleri tümüyle yerine getirdiğini anlatan Maduro, “Venezuela’daki yerel talebi karşılayacak kapasitemiz çok olmasa da mevcut. Tüm talebi karşılamaya çalışıyoruz. Ancak bu anlamda petrol üretim kesintisine yönelik anlaşmaya katılım büyük önem arz ediyor. Petrol anlaşmasının uzatılmasını da son derece önemli görüyoruz.” diye konuştu.

Maduro, ülkesindeki siyasi gelişmeleri de değerlendirerek, “Venezuela’da diktatörlük olduğu söyleniyor. Eğer ülkemizde diktatörlük olsaydı seçimler ve seçim kampanyaları olmazdı.” ifadesini kullandı.

Rus Enerji Haftası Forumu'na Gazprom, Lukoil, Novatek ve PDVSA gibi küresel enerji şirketlerinin üst yöneticilerinin yanı sıra OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da katılacak.