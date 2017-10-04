12:25, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihrabad Havalimanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Tahran'a geldi.

Karşılamada, temaslarda bulunmak üzere daha önce İran'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu.