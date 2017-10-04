12:26, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma; 2 çocuk 3 asker öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hint ordusunun işgali altındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı çocuk hayatını kaybederken, sınırdaki misilleme ateşinde 3 Hint askeri öldü.

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hint ordusunun açtığı ateşte, sınırdaki köylerden birinde yaşayan iki Pakistanlı çocuğun öldüğü belirtildi.

Kontrol Hattı'ndaki bazı noktalardan Hint askerlerinin açtığı ateşe karşılık verildiği ifade edilen açıklamada, Pakistan ordusunun misilleme ateşinde ise 3 Hint askerinin öldürüldüğü, 5'inin de yaralandığı bildirildi.

Hindistan ile Pakistan'ın Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana sık sık yaşanıyor.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölge Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.