12:30, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Avrupa Kalkınma Bankası Rusya’daki ofislerini kapatıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, bankanın, Rusya’da yatırım kredileri verilmesini yasakladığından dolayı 2018 yılında Rusya’daki 7 ofisinden 5’ini kapatacağını duyurdu.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcisi Jonathan Charles, bankanın Rusya’nın Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Rostov-Na-Donu, Vladivostok ve Samara şehrindeki küçük bölge ofislerini, 2018 yılının ilk çeyreğinde kapatacağını belirtti. Böylece sadece, Rusya’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Moskova ve St. Petersburg şehrirlerindeki temsilcilikleri kalacak.



İlgili kararı yorumlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Rusya temsilcisi Denis Morozov, Bankanın “en büyük ve en karlı piyasası olarak Rusya’yı kaybettiğinden” dolayı üzüntü duyduğunu ileri sürerek bundan böyle “bankanın yetkisini yerine getirerek, Rusya’yı daha iyiye dönüştüremeyeceğini” ifade etti.



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Rusya’nın 2014 yılında, önce Kırım’da ardından ise Donbas’ta Ukrayna’ya karşı saldırısından dolayı Rusya’da yeni yatırım kredilerinin verilmesi yasağını uyguladı.



Mayıs 2017’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, Rusya’nın ilgili yasağın iptal edilmesi çağrısını reddetmesi ardından Moskova, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Batının dış politika aracına dönüştüğü suçlamasında bulundu.



Yeni yatırım yasağına rağmen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Rusya’da toplam 3 milyar Euro tutarında eski yatırım programlarını yönetmeye devam ediyor.



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını başlamasından önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Rusya’daki 7 ofisinde yaklaşık 160 kişi çalışıyordu, günümüzde çalışanların sayısı yaklaşık yarıya azaldı.

Kaynak: QHA