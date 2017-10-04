POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona erecek

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans ve önlisans mezunları arasından 13 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için başvurular, 6 Ekim Cuma günü sona erecek.
21. dönem POMEM öğrenci adaylığına lisans mezunu 10 bin erkek, bin kadın, önlisans mezunu bin 800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 13 bin öğrenci alımı için başvurular devam ediyor.
Adaylar, 6 Eylül Cuma gününe kadar "http://www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabiliyor. Aynı siteden adaylarda aranan şartlara da ulaşılabiliyor.
Sınavlarda başarılı olarak POMEM'lerde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.
2017 yılı 21. Dönem POMEM giriş sınavına başvuruda bulunan adaylardan başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı'nda başarısız olan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecek.
Adaylar sınava nerede ve hangi tarihte gireceklerini de Akademinin sitesinden öğrenebilecek.
Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.
Lisans öğrenimine devam etmekte olan ve başvuru tarihleri itibarıyla mezun olmamış veya olamamış adaylardan önlisans diplomaları bulunan ve 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans sınavının P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olan adaylar, başvuru kılavuzunda belirtilen diğer şartları da taşımak kaydıyla önlisans üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Polis Akademisi bünyesindeki POMEM'lere, lisans ve önlisans mezunları arasından yetiştirilmek üzere 13 bin polis memuru alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
İçerisinde 5 milyon cilt kitabın bulunması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya saldıran yeğeni teslim oldu
İzmir'de FETÖ'nün "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'si tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Washington Büyükelçiliği ve Amerika Diyanet Merkezi ev sahipliğinde Amerikalı sanatseverlerle buluşacak
Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Abayev, "Kazakistan'da temsilcilikleri bulunan TRT ve AA’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesinde önemli köprü olacağından eminim" dedi
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 09.15'te İran'ın başkenti Tahran'a hareket etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.
Adalet Bakanlığınca adli yargıda görevlendirilmek üzere bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Dışişleri Bakanlığı, dün Bayreyn'in başkenti Manama'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
İçişleri Bakanı Soylu, "Tasarıda dini nikahın resmileşmesi gibi bir uygulama ve bir öneri söz konusu değildir. Yapılan işlem, mevcut resmi nikah işleminin mevcut durumla aynı olacak şekilde il ve ilçe müftülüklerine genişletilmesinden ibaret." dedi.
Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer, ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ailesini telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu