13:45, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Türkiye’den Azerbaycan için seyahat uyarısı





Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını Azerbaycan'ın işgal altında bulunan bölgelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını Azerbaycan'ın işgal altında bulunan bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı. Bakanlığın "Azerbaycan’ın işgal altında bulunan bölgelerine seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu" nda Türkiye'nin Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık beşte biri üstünde devam eden işgalin sona erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycanlı kardeşleriyle yakın dayanışma içerisinde hareket ettiğine işaret edildi. Kırım Haber ajansı'nda yer alan habere göre söz konusu bölgelerin Azerbaycan makamlarından izin alınmadan ziyaret edilmemesinin istendiği duyuruda, "Bu bağlamda, işgal altında bulunan Azerbaycan’a ait söz konusu bölgelerin Azerbaycan makamlarından izin alınmadan ziyaret edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olmasının yanı sıra Azerbaycan kanunlarına istinaden çeşitli yaptırımlar gerektirdiğinin, ayrıca işgal altındaki bölgelere giden vatandaşlarımıza icap ettiği takdirde ülkemizce konsolosluk koruması sağlanmasının mümkün olmadığının, dolayısıyla vatandaşlarımızın işgal altındaki anılan bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında yarar olduğunun hatırlatılması gereği hasıl olmuştur." ifadeleri kullanıldı. Bilindiği üzere Azerbaycan makamları, 29 Eylül’de kendi izinleri olmadan, Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’a gittikleri gerekçesiyle siyasetçi Ufuk Uras, yazar Sait Çetinoğlu, gazeteciler Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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