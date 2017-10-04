Güncelleme: 13:54, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı





Afganistan'ın Özbekistan sınırındaki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinin Garden bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın gece saatlerine kadar devam etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi. Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Garden bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın gece saatlerine kadar devam ettiğini belirtti. Çatışmada 3 DEAŞ üyesi ile 3 Taliban militanının öldüğünü ifade eden Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını söyledi. Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz açıklama yapılmadı.

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