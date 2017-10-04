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Hudut karakollarına 'drone savar'lı koruma
Hudut karakollarına 'drone savar'lı koruma

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan, sonrasında da PKK tarafından hudut karakollarına yapılmaya çalışılan "drone"lu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İlk olarak Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan, sonrasında ise terör örgütü PKK tarafından hudut karakollarına yapılmaya çalışılan "drone"lu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekete geçti.

Bu kapsamda özellikle hudut karakollarından bazıları anti-drone sistemleri ile donatıldı. Böylece teröristlerin bomba yüklü "drone"larla yapacakları olası saldırıların önüne geçilmesi planlandı. Hudut karakollarında test edilen sistem, mini ve mikro insansız hava araçlarını, drone tehditlerini etkisiz hale getirmek için geliştirilen tedbir sistemi olarak dikkat çekiyor. Hudut karakollarının güvenliği için kullanılan sistem aynı zamanda yasa dışı sızmalara karşı sınır güvenliğinde de kullanılabiliyor.

Test edilen sistem bütün mini-İHA ve drone saldırılarını etkisiz hale getirme özelliği taşıyor. Frekans karıştırma yeteneğine sahip sistem tek bir hedefe karşı değil birden fazla unsurla yapılan saldırılara karşı da koruma sağlıyor.

Birlik testlerinin tamamlanmasının ardından sistemin TSK envanterine alınması planlanıyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, yüksek teknoloji ürünü sistemin, insansız hava aracını ses, görüntü, termal veya elektronik iz algılama gibi karmaşık ve birbirini tamamlayan tekniklerle tespit ettiğini belirtti.

Sistemin elektromanyetik karıştırma kabiliyetiyle "drone"ları etkisiz hale getirdiğini dile getiren Aslan, "Sistemin halen karakollarımızda kullanılan gözetleme vasıtalarına entegre edilebilmesi sayesinde, aynı zamanda karakolların fiziki güvenliğinde etkinlik artırılacak." dedi.



İlgili Konular Fırat Kalkanı harekatı drone savar tsk açıklama Suriye PKK
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