Hudut karakollarına 'drone savar'lı koruma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İlk olarak Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan, sonrasında ise terör örgütü PKK tarafından hudut karakollarına yapılmaya çalışılan "drone"lu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekete geçti.
Bu kapsamda özellikle hudut karakollarından bazıları anti-drone sistemleri ile donatıldı. Böylece teröristlerin bomba yüklü "drone"larla yapacakları olası saldırıların önüne geçilmesi planlandı. Hudut karakollarında test edilen sistem, mini ve mikro insansız hava araçlarını, drone tehditlerini etkisiz hale getirmek için geliştirilen tedbir sistemi olarak dikkat çekiyor. Hudut karakollarının güvenliği için kullanılan sistem aynı zamanda yasa dışı sızmalara karşı sınır güvenliğinde de kullanılabiliyor.
Test edilen sistem bütün mini-İHA ve drone saldırılarını etkisiz hale getirme özelliği taşıyor. Frekans karıştırma yeteneğine sahip sistem tek bir hedefe karşı değil birden fazla unsurla yapılan saldırılara karşı da koruma sağlıyor.
Birlik testlerinin tamamlanmasının ardından sistemin TSK envanterine alınması planlanıyor.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, yüksek teknoloji ürünü sistemin, insansız hava aracını ses, görüntü, termal veya elektronik iz algılama gibi karmaşık ve birbirini tamamlayan tekniklerle tespit ettiğini belirtti.
Sistemin elektromanyetik karıştırma kabiliyetiyle "drone"ları etkisiz hale getirdiğini dile getiren Aslan, "Sistemin halen karakollarımızda kullanılan gözetleme vasıtalarına entegre edilebilmesi sayesinde, aynı zamanda karakolların fiziki güvenliğinde etkinlik artırılacak." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Burada bulunan bazı kişiler aldıkları yanlış kararları telafi etmek zorundadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davada karar çıktı. 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan, sonrasında da PKK tarafından hudut karakollarına yapılmaya çalışılan "drone"lu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.
Polis Akademisi bünyesindeki POMEM'lere, lisans ve önlisans mezunları arasından yetiştirilmek üzere 13 bin polis memuru alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
İçerisinde 5 milyon cilt kitabın bulunması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya saldıran yeğeni teslim oldu
İzmir'de FETÖ'nün "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'si tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Washington Büyükelçiliği ve Amerika Diyanet Merkezi ev sahipliğinde Amerikalı sanatseverlerle buluşacak
Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Abayev, "Kazakistan'da temsilcilikleri bulunan TRT ve AA’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesinde önemli köprü olacağından eminim" dedi
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 09.15'te İran'ın başkenti Tahran'a hareket etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.
Adalet Bakanlığınca adli yargıda görevlendirilmek üzere bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Dışişleri Bakanlığı, dün Bayreyn'in başkenti Manama'da meydana gelen terör saldırısını kınadı