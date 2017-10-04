14:19, 04 Ekim 2017 Çarşamba

İspanya ekonomisinde Katalonya'nın payı ne kadar? | GRAFİK

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'nın, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle tanımadığı bağımsızlık referandumuyla gündeme gelen Katalonya Özerk Yönetimi'nin geçen yıl yaptığı toplam dış ticaret yaklaşık 143 milyar avro olurken, bunun 2,6 milyar avroluk kısmı Türkiye ile gerçekleştirildi.

İspanya demokratik anayasının 1978'de kabulüyle ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesi, millet bazında tanımlanmış, ardından bölgeye özerklik verilmişti. Katalonya Özerk Yönetimi, İspanyol hükümetince yasa dışı olduğu önceden açıklanan, bağımsızlık yanlısı referanduma 1 Ekim'de gitti. Referandum sonucunda seçmenlerin yüzde 90,9'unun "evet" oyu kullandığı açıklandı.

Tartışmalı referandumla dünya gündeminde sıkça yer alan Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 19'unu üreterek, ülkenin diğer bölgelerine göre daha güçlü bir ekonomik görünüm ortaya koyuyor.

İspanya'nın diğer bölgelerine göre daha gelişmiş bir ekonomisi olan Katalonya'nın başlıca gelir kaynaklarını hizmet, sanayi ve tarım sektörü oluşturuyor. Bölgenin başkenti Barselona, turizm ve Avrupa'nın dizayn, biyoteknoloji merkezi olarak bölge ekonomisine önemli katkı yapan bir şehir olarak önemli bir yer tutuyor.

İspanya'da 7,5 milyonluk nüfusuyla toplam nüfusunun yüzde 16'sını oluşturan Katalonya'nın geçen yıl gayri safi milli hasılası yaklaşık 222,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Katalonya, geçen yıl elde ettiği 29 bin 576 avroluk kişi başına düşen milli gelirle, 24 bin 100 avro olan İspanya'nın kişi başına düşen milli gelirini geride bırakmayı başardı.

Ekonomik veriler açısından İspanya genelinden daha iyi bir konumda bulunan Katalonya bu başarısını işsizliği azaltmaya da yansıttı. Geçen yıl işsizlik oranı İspanya genelinde yüzde 20'nin üzerinde kalırken, aynı dönemde Katalonya'da yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti.

TURİZM ÖNE ÇIKIYOR

UNESCO ödüllü Katalan mimar Antoni Gaudi’nin eserlerinin de yer aldığı Katalonya'nın başkenti Barselona, bölge için büyük turizm potansiyeli taşıyor.

Bölgenin gelirlerinin yüzde 15'ini turizm oluştururken, Katalonya'yı geçen yıl ziyaret eden turist sayısı 17,9 milyona, aynı dönemde turizmden elde edilen gelir de 16,6 milyar avroya ulaştı.

TÜRKİYE-KATALONYA TİCARET HACMİ YAKLAŞIK YÜZDE 24 ARTTI

Bölgenin dış ticaret hacmi geçen yıl 142,7 milyar avroyu bulurken, geçen yıl yapılan ihracatta motorlu kara taşıtları, aksam ve parçaları, plastik ve mamulleri, makina ve parçaları, eczacılık ürünleri ve elektrikli aletler öne çıkan kalemler oldu.

Katalonya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi ise geçen yıl 2,6 milyar avroya ulaştı. Türkiye'nin bölgeyle olan ticaret hacmi 2015'de 2,4 milyar avro, 2014'te ise 2,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece, iki taraf arasındaki ticaret hacmi son 3 yılda yüzde 24 artış gösterdi.