İspanya ekonomisinde Katalonya'nın payı ne kadar? | GRAFİK

İspanya'nın, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle tanımadığı bağımsızlık referandumuyla gündeme gelen Katalonya Özerk Yönetimi'nin geçen yıl yaptığı toplam dış ticaret yaklaşık 143 milyar avro olurken, bunun 2,6 milyar avroluk kısmı Türkiye ile gerçekleştirildi.
İspanya demokratik anayasının 1978'de kabulüyle ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesi, millet bazında tanımlanmış, ardından bölgeye özerklik verilmişti. Katalonya Özerk Yönetimi, İspanyol hükümetince yasa dışı olduğu önceden açıklanan, bağımsızlık yanlısı referanduma 1 Ekim'de gitti. Referandum sonucunda seçmenlerin yüzde 90,9'unun "evet" oyu kullandığı açıklandı.
Tartışmalı referandumla dünya gündeminde sıkça yer alan Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 19'unu üreterek, ülkenin diğer bölgelerine göre daha güçlü bir ekonomik görünüm ortaya koyuyor.
İspanya'nın diğer bölgelerine göre daha gelişmiş bir ekonomisi olan Katalonya'nın başlıca gelir kaynaklarını hizmet, sanayi ve tarım sektörü oluşturuyor. Bölgenin başkenti Barselona, turizm ve Avrupa'nın dizayn, biyoteknoloji merkezi olarak bölge ekonomisine önemli katkı yapan bir şehir olarak önemli bir yer tutuyor.
İspanya'da 7,5 milyonluk nüfusuyla toplam nüfusunun yüzde 16'sını oluşturan Katalonya'nın geçen yıl gayri safi milli hasılası yaklaşık 222,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Katalonya, geçen yıl elde ettiği 29 bin 576 avroluk kişi başına düşen milli gelirle, 24 bin 100 avro olan İspanya'nın kişi başına düşen milli gelirini geride bırakmayı başardı.
Ekonomik veriler açısından İspanya genelinden daha iyi bir konumda bulunan Katalonya bu başarısını işsizliği azaltmaya da yansıttı. Geçen yıl işsizlik oranı İspanya genelinde yüzde 20'nin üzerinde kalırken, aynı dönemde Katalonya'da yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti.
UNESCO ödüllü Katalan mimar Antoni Gaudi’nin eserlerinin de yer aldığı Katalonya'nın başkenti Barselona, bölge için büyük turizm potansiyeli taşıyor.
Bölgenin gelirlerinin yüzde 15'ini turizm oluştururken, Katalonya'yı geçen yıl ziyaret eden turist sayısı 17,9 milyona, aynı dönemde turizmden elde edilen gelir de 16,6 milyar avroya ulaştı.
Bölgenin dış ticaret hacmi geçen yıl 142,7 milyar avroyu bulurken, geçen yıl yapılan ihracatta motorlu kara taşıtları, aksam ve parçaları, plastik ve mamulleri, makina ve parçaları, eczacılık ürünleri ve elektrikli aletler öne çıkan kalemler oldu.
Katalonya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi ise geçen yıl 2,6 milyar avroya ulaştı. Türkiye'nin bölgeyle olan ticaret hacmi 2015'de 2,4 milyar avro, 2014'te ise 2,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece, iki taraf arasındaki ticaret hacmi son 3 yılda yüzde 24 artış gösterdi.
Göteborg Göçmen İdari Mahkemesi, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen Afganistanlı Uzbek'in sınır dışı edilme kararını bozdu
Sosyal paylaşım platformu Facebook'un Birleşik Krallık'a ödediği toplam vergi 2016'da 5,1 milyon sterline yükseldi
AB Komisyonu, Apple'dan vergi borcunu tahsil etmeyen İrlanda'yı mahkemeye verdi
222,5 milyar avroluk gayri safi milli hasılasıyla dikkati çeken Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya ekonomisinin yüzde 19'unu oluşturuyor
Kuveyt Petrol, Elektrik ve Su Bakanı Merzuk," Alacağımız tazminatın bir kısmına karşılık Irak'tan doğalgaz satın almayı onayladık" dedi
Afganistan'ın Özbekistan sınırındaki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinin Garden bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın gece saatlerine kadar devam etti
Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki sahibi, kiro-elektron mikroskobisini geliştiren İsviçreli Dubochet, Alman Frank ve İngiliz Henderson'un oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını Azerbaycan'ın işgal altında bulunan bölgelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Suriye'nin Irak sınırındaki enerji zengini Deyrizor ilinde ilerleyen ABD destekli PKK/PYD, petrol sahalarından birini işgal etti
Yunanistan'da bir mahkeme, internet üzerinden 4 milyar dolarlık kara para akladığı iddiasıyla aranan Rus uyruklu Aleksandr Vinnik'in ABD'ye iadesine karar verdi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Rusya'daki 5 ofisini kapatacağını duyurdu.
Hint ordusunun Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı çocuk hayatını kaybetti. Sınırdaki misilleme ateşinde 3 Hint askeri öldü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Petrol üretim kesintisine yönelik anlaşmaya katılım büyük önem arz ediyor. Petrol anlaşmasının uzatılmasını da son derece önemli görüyoruz” dedi
Pakistan'da üç Taliban militanına verilen idam cezaları infaz edildi
İsrail'in Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların yaşandığı Myanmar'a şaibeli silah satışı delilleriyle yargıya taşınırken, İsrail hükümetinin resmi açıklama yapmaktan kaçınması ve silah satışına ilişkin haberleri yalanlamaması dikkati çekiyor
Özbekistan'da, ünlü insan hakları savunucusu Azam Farmonov serbest bırakıldı