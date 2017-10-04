Erdoğan'a suikast timi davasında karar

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklar arasında eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat ederken; bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyalarının ayrılmasına karar verildi.
İDDİANAMEDEN
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyordu.
Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyordu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Burada bulunan bazı kişiler aldıkları yanlış kararları telafi etmek zorundadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davada karar çıktı. 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan, sonrasında da PKK tarafından hudut karakollarına yapılmaya çalışılan "drone"lu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.
Polis Akademisi bünyesindeki POMEM'lere, lisans ve önlisans mezunları arasından yetiştirilmek üzere 13 bin polis memuru alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
İçerisinde 5 milyon cilt kitabın bulunması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya saldıran yeğeni teslim oldu
İzmir'de FETÖ'nün "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'si tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Washington Büyükelçiliği ve Amerika Diyanet Merkezi ev sahipliğinde Amerikalı sanatseverlerle buluşacak
Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Abayev, "Kazakistan'da temsilcilikleri bulunan TRT ve AA’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesinde önemli köprü olacağından eminim" dedi
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 09.15'te İran'ın başkenti Tahran'a hareket etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.
Adalet Bakanlığınca adli yargıda görevlendirilmek üzere bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Dışişleri Bakanlığı, dün Bayreyn'in başkenti Manama'da meydana gelen terör saldırısını kınadı