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Erdoğan'a suikast timi davasında karar
Erdoğan'a suikast timi davasında karar
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davada karar çıktı. 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

34 SANIĞA 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklar arasında eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de var.

ESKİ BAŞYAVERE 18 YIL HAPİS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1 SANIK BERAAT ETTİ, GÜLEN DAHİL 3 KİŞİNİN DOSYALARI AYRILDI

Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat ederken; bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyordu.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyordu.

 


İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Erdoğana suikast davası
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