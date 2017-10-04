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Erdoğan ve Ruhani'den ortak açıklama: Çok önemli kararlar aldık
Erdoğan ve Ruhani'den ortak açıklama: Çok önemli kararlar aldık

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Burada bulunan bazı kişiler aldıkları yanlış kararları telafi etmek zorundadır

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4'üncü yüksek düzeyli stratejik konseyde alınan kararları açıklamak üzere İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ortak basın toplantısı yaptı.

Toplantıdan ana başlıklar:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İki ülkenin ikili ilişkileri her alanda gelişmektedir. İran ve Türkiye bölgedeki istikrara için önemli. 

Türkiye'nin değerli Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede ilişkileri daha da ileri götürme kararı aldık. Çok önemli kararlar aldık. 

İki ülke arasında bankacılık konusunda aldığı kararlar önümüzdeki hafta sonuçlanacak. İki ülke ticareti milli para birimiyle yapacak. 

Gümrük konusunda bazı zorlukları çözmek ve üç gümrük kapısı da çalışacak. 2 gümrük kapısı 24 saat çalışacak. 3. kapı da yakın zamanda 24 saat çalışacak. 

Türk yatırımcılara gerekli destek sağlanacak. Türkiye, İran'dan daha fazla doğalgaz alacak. Yıllık 30 milyar dolar ticaret hacmine sahip olmak istiyorlar. 

Bölgemizdeki hassas konuları da müzakere ettik. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki durumlar masaya yatırıldı. 

Temel amacımız bölgede barış ve istikrarı hakim almak. Mezhep ayrımcılığı bölgedeki yabancıların planı. 

Burada bulunan bazı kişiler aldıkları yanlış kararları telafi etmek zorundadır.

"Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız."

"Terörizmle mücadele iki ülkenin ortak hedefidir"

ERDOĞAN VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, bütün konuları kapsayan verimli görüşmeler yaptık.”

Erdoğan IKBY referandumu hakkında da, ""IKBY'nin Mossad ile masaya oturarak verdiği karar meşru olamaz, gayrimeşrudur. Türkiye ve İran'ın muhatabı Bağdat merkezi yönetimidir." dedi.

Suriye konusunda da açıklama yapan Erdoğan Astana sürecine değinerek, Rusya, İran ve Türkiye arasındaki üçlü mekanizmanın işlemeye devam ettiğini ve kurulacak çatışmasızlık bölgelerini çok çok önemsiyoruz" dedi.

 

 

 



İlgili Konular ruhani cumhurbaşkanı erdoğan İran Türkiye
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