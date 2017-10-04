Keşmir'de barış için BM'ye çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in eski Başbakanı Sultan Mahmud Choudhary ve Keşmir Farkındalık Formu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdikleri mektupta, Keşmir'de barışın tesisi için BM'ye girişimde bulunma çağrısı yaptı.
Mektupta, yaklaşık 70 yıldır süregelen, arkasında acı, ızdırap ve adaletsizlik bırakan Keşmir sorununun çözümü konusunda, BM'nin liderlik rolünün önemine vurgu yapılarak Pakistan ve Hindistan arasındaki nükleer ve füze yarışı sebebiyle Keşmir çatışmasının, dünyadaki en tehlikeli çatışması olduğunun altı çizildi.
Keşmir halkı için adalet ve doğuştan var olan hakların tanınmasına dayanmayan bir durum oluşması halinde, herhangi bir yerleşimin varlığını sürdüremeyeceğinin açık olduğu belirtilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:
"Son 70 yıl kanıtlıyor ki Keşmir sorununu çözmek için Pakistan ve Hindistan arasında yürütülen ikili müzakerelerin, hiçbir başarı elde etmeyen, Keşmir'de daha çok çatışma ve korku hikayeleri üreten sessiz sinema oyunu olduğu inkar edilemez. Bu sebeple uluslararası barış, güvenlik ve insan hakları adına acil bir şekilde yeni müzakere formülü gerekiyor.
Keşmir'deki durum hakkında ciddi endişe duyan ve 13 Ekim 2016'de 'Bağımsız, tarafsız ve uluslararası misyon şimdi hayati bir ihtiyaç ve bu misyona, iki tarafın iddialarını objektif bir şekilde değerlendirebilmek için özgür ve tam bir erişim verilmesi gerekiyor' önerisinde bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin açıklamasını tamamıyla destekliyoruz."
Mektupta, "BM'nin yanı sıra Cammu Keşmir halkının hakiki liderliğiyle, bu konudaki kişisel katılımınızın Pakistan ve Hindistan arasında barışçıl müzakerelere gidilmesi için önemli etki uyandıracağına inanıyoruz." ifadesi kullanılarak BM Genel Sekreteri Guterres'in Cammu Keşmir halkının taleplerini görmezden gelmeyeceği temennisinde bulunuldu.
Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.
Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti.
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Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in eski Başbakanı Choudhary ve Keşmir Farkındalık Formu Genel Sekreteri Fai, Keşmir konusuna girişimde bulunması için BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi. Mektupta, Keşmir'de barışın tesisi için BM'ye girişimde bulunma çağrısı yapıldı
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