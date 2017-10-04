AfD’nin eski Eşbaşkanı Petry hakkında dava açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eski Eşbaşkanı Frauke Petry hakkında yalancı tanıklık yaptığı gerekçesiyle Dresden Eyalet Mahkemesinde dava açıldı.
Dresden Savcılığından yapılan açıklamada, Frauke Petry hakkında yalancı tanıklık yapmaktan dava açıldığı belirtilerek, iddianamede Petry’nin 12 Kasım 2015'te Saksonya Eyalet Meclisinin seçim denetleme kurulunda iken yalan beyanda bulunmakla suçlandığı ifade edildi.
Açıklamada, Petry’nin 2014’te yapılan eyalet meclis seçimlerinde milletvekili adaylarının seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili sarf ettiği sözlerin adaylarla yapılan kredi anlaşmalarıyla çeliştiğine dikkat çekilerek, Saksonya Eyalet Meclisinin Petry’nin dokunulmazlığını daha önce kaldırdığı anımsatıldı.
Dresden Eyalet Mahkemesi, davanın başlayacağı tarihin daha sonra açıklanacağını belirtti.
24 Eylül'de yapılan genel seçimde AfD'den Federal Meclise milletvekili seçilen Petry, seçimlerin ertesi günü AfD Meclis Grubu üyesi olmayacağını açıklamış ardından da partiden istifa etmişti.
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