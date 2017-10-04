16:58, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Irak güçleri, Havice ilçe merkezine girdi





DEAŞ kontrolündeki Kerkük'e bağlı Havice ilçe merkezi Irak ordusunun eline geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak güçlerinin DEAŞ kontrolündeki Kerkük'e bağlı Havice ilçe merkezine girdiği bildirildi. Devlet televizyonunun haberine göre, ordu, polis, Haşdi Şabi ve çevik kuvvet güçleri Havice merkezine girdi. Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtarma operasyonu bu sabah başlamıştı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada "Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını" duyurmuştu.

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