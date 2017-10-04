Güncelleme: 17:21, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Bulgaristan ve Romanya yeni sınır kapısı açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Romen mevkidaşı Mihai Tudose, Bulgaristan ile Romanya sınırına kurulan Kaynarca –Lipnitsa Sınır Kapısı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Sınır kapısı, Romanya tarafından yönetilen Romanya - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 6 milyon avroluk finansman sağlanan bir projeyle kuruldu.

Mihai Tudose, “Bu sembolik bir açılış-bugünkü gün karşılıklı bağlanmanın ve iki ülke hükümetlerinin ortak çabalarını işaret eder” dedi.

Romanya Başbakanı’nın ifadelerine göre yeni sınır kapısının açılışı iki ülkenin ortak güvenliği için yerel, bölgesel, enerji bağlantısı anlamına gelen her şeyi tetikleme çabalarının sonucunda mümkün oldu.

Romanya Başbakanı, “Bulgaristan Başbakanı ile birlikte iki ülkenin ortak geleceği açısından değeri olacak bir güne başlamamızdan dolayı gurur duyuyorum” diye kaydetti.

2017 yılının Mart ayında Ognyan Gerdjikov’un başında olduğu teknokratlar hükümeti sırasında sınır kapısının saat 8.00-20.00 arasında hizmete açık olması ve ağıt taşıt trafiğinin yasaklanarak, 3,5 ton altı otomobillerin geçişine izin verilmesi konusunda anlaşıldı.

Sözleşme ve Schengen Sınır Kodeksi gereğince karayolu sınır kapısı Romanya tarafında inşa edildi. Sınır kontrol noktası tesislerinin ise hem Romanya’nın, hem Bulgaristan’ın sınır polis merkezlerinde kurulması öngörülüyor.