Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:47, 04 Ekim 2017 Çarşamba
Balkanlar
Güncelleme: 17:21, 04 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Bulgaristan ve Romanya yeni sınır kapısı açtı
Bulgaristan ve Romanya yeni sınır kapısı açtı

Bulgaristan ve Romanya Başbakanları, Kaynarca-Lipnitsa Sınır Kapısı’nı açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Romen mevkidaşı Mihai Tudose, Bulgaristan ile Romanya sınırına kurulan Kaynarca –Lipnitsa Sınır Kapısı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

Sınır kapısı, Romanya tarafından yönetilen Romanya - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 6 milyon avroluk finansman sağlanan bir projeyle kuruldu.

Mihai Tudose, “Bu sembolik bir açılış-bugünkü gün karşılıklı bağlanmanın ve iki ülke hükümetlerinin ortak çabalarını işaret eder” dedi.

Romanya Başbakanı’nın ifadelerine göre yeni sınır kapısının açılışı iki ülkenin ortak güvenliği için yerel, bölgesel, enerji bağlantısı anlamına gelen her şeyi tetikleme çabalarının sonucunda mümkün oldu.

Romanya Başbakanı, “Bulgaristan Başbakanı ile birlikte iki ülkenin ortak geleceği açısından değeri olacak bir güne başlamamızdan dolayı gurur duyuyorum” diye kaydetti.

2017 yılının Mart ayında Ognyan Gerdjikov’un başında olduğu teknokratlar hükümeti sırasında sınır kapısının saat 8.00-20.00 arasında hizmete açık olması ve ağıt taşıt trafiğinin yasaklanarak, 3,5 ton altı otomobillerin geçişine izin verilmesi konusunda anlaşıldı.

Sözleşme ve Schengen Sınır Kodeksi gereğince karayolu sınır kapısı Romanya tarafında inşa edildi. Sınır kontrol noktası tesislerinin ise hem Romanya’nın, hem Bulgaristan’ın sınır polis merkezlerinde kurulması öngörülüyor.

 



İlgili Konular Kaynarca –Lipnitsa Sınır Kapısı Bulgaristan Romanya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Avrupa Birliği'nden 'KDV reformu' teklifi
Avrupa Birliği'nden 'KDV reformu' teklifi

AB Komisyonu sınır ötesi alışverişlerde KDV'nin satıcı yerine alıcının bulunduğu ülke oranında ödenmesine yönelik teklifte bulundu.
Macaristan'da quot Soros quot karşıtı kampanya
Macaristan'da "Soros" karşıtı kampanya

Macar hükümeti, Soros karşıtı afiş ve reklam filmi hazırlattı
Bulgaristan ve Romanya yeni sınır kapısı açtı
Bulgaristan ve Romanya yeni sınır kapısı açtı

Bulgaristan ve Romanya Başbakanları, Kaynarca-Lipnitsa Sınır Kapısı’nı açtı
Irak güçleri Havice ilçe merkezine girdi
Irak güçleri, Havice ilçe merkezine girdi

DEAŞ kontrolündeki Kerkük'e bağlı Havice ilçe merkezi Irak ordusunun eline geçti
AfD nin eski Eşbaşkanı Petry hakkında dava açıldı
AfD’nin eski Eşbaşkanı Petry hakkında dava açıldı

AfD’nin eski Eşbaşkanı Petry, yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor
Keşmir'de barış için BM'ye çağrı
Keşmir'de barış için BM'ye çağrı

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in eski Başbakanı Choudhary ve Keşmir Farkındalık Formu Genel Sekreteri Fai, Keşmir konusuna girişimde bulunması için BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi. Mektupta, Keşmir'de barışın tesisi için BM'ye girişimde bulunma çağrısı yapıldı
Türkmen Cephesi'nden özel federasyon çağrısı
Türkmen Cephesi'nden özel federasyon çağrısı

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, Kerkük'ün yönetim şekline ilişkin, "Kerkük için 'özel federasyon' modelini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İsveç'te 106 yaşındaki sığınmacının sınır dışı kararına durdurma
İsveç'te 106 yaşındaki sığınmacının sınır dışı kararına durdurma

Göteborg Göçmen İdari Mahkemesi, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen Afganistanlı Uzbek'in sınır dışı edilme kararını bozdu
Facebook Birleşik Krallık a 5 1 milyon sterlin vergi ödedi
Facebook Birleşik Krallık’a 5,1 milyon sterlin vergi ödedi

Sosyal paylaşım platformu Facebook'un Birleşik Krallık'a ödediği toplam vergi 2016'da 5,1 milyon sterline yükseldi
İrlanda Apple yüzünden AB ile mahkemelik oldu
İrlanda, Apple yüzünden AB ile mahkemelik oldu

AB Komisyonu, Apple'dan vergi borcunu tahsil etmeyen İrlanda'yı mahkemeye verdi
İspanya ekonomisinde Katalonya'nın payı ne kadar GRAFİK
İspanya ekonomisinde Katalonya'nın payı ne kadar? | GRAFİK

222,5 milyar avroluk gayri safi milli hasılasıyla dikkati çeken Katalonya Özerk Yönetimi, İspanya ekonomisinin yüzde 19'unu oluşturuyor
Irak'tan Kuveyt'e 'savaş tazminatına karşılık' doğalgaz
Irak'tan Kuveyt'e 'savaş tazminatına karşılık' doğalgaz

Kuveyt Petrol, Elektrik ve Su Bakanı Merzuk," Alacağımız tazminatın bir kısmına karşılık Irak'tan doğalgaz satın almayı onayladık" dedi
Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı
Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Afganistan'ın Özbekistan sınırındaki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinin Garden bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın gece saatlerine kadar devam etti
2017 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
2017 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki sahibi, kiro-elektron mikroskobisini geliştiren İsviçreli Dubochet, Alman Frank ve İngiliz Henderson'un oldu.
Türkiye den Azerbaycan için seyahat uyarısı
Türkiye’den Azerbaycan için seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını Azerbaycan'ın işgal altında bulunan bölgelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
PYD Deyrizor'da petrol sahalarına ulaştı
PYD, Deyrizor'da petrol sahalarına ulaştı

Suriye'nin Irak sınırındaki enerji zengini Deyrizor ilinde ilerleyen ABD destekli PKK/PYD, petrol sahalarından birini işgal etti

Haberler

Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı Melescanu ile görüştü
Çavuşoğlu Romanyalı mevkidaşı Melescanu ile görüştü

Romanya, Türkiye'nin iadesini istediği Oral'ı serbest bırakıyor
Romanya Türkiye'nin iadesini istediği Oral'ı serbest bırakıyor

Romanya'da hükümet düştü
Romanya'da hükümet düştü

Romanya'da Türk Dili Günü kutlandı
Romanya'da Türk Dili Günü kutlandı

Romanya'da Türk yürüyüşü
Romanya'da Türk yürüyüşü

Romanya'da 20 bin bakanlık çalışanı grevde
Romanya'da 20 bin bakanlık çalışanı grevde

Macaristan Romanya sınırına da tel örgü çekebilir
Macaristan Romanya sınırına da tel örgü çekebilir

Romanya'da tartışmalı af tasarısı rafa kaldırıldı
Romanya'da tartışmalı af tasarısı rafa kaldırıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 