Macaristan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Macaristan hükümeti, ülke genelinde Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros karşıtı kampanya başlattı.
Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımayı hedeflediğini öne sürdüğü Soros hakkında afiş ve reklam filmi hazırlattı.
"Ulusal danışma: Soros planı hakkında" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde, "Sessiz kalmayalım" ifadesi kullanıldı.
Kampanya kapsamında hazırlanan ve televizyonda yayınlanmaya başlayan filmde, şu ifadeler yer aldı:
''George Soros: Dünyadaki en etkili milyarderlerden biri. George Soros'un tehlikeli planı: sınırdaki tel örgünün yıkılması, yıllık 1 milyon göçmenin yerleştirilmesi ve her bir göçmene devlet tarafından 9 milyon forint (yaklaşık 120 bin lira) verilmesi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ulusal danışma: Soros planı hakkında. Sessiz kalmayalım.''
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Devlet Bakanı Janos Lazar, Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımakla suçluyor.
Macar hükümetinin 7 Temmuz'da yaptığı Soros karşıtı kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde de "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim." ifadeleri kullanılmıştı.
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