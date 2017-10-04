Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Başakşehir Belediyesi Meclisi, Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla boşalan Belediye Başkanlığı'na Yasin Kartoğlu'nu seçti. Başakşehir Belediyesi Meclisi, belediye başkanı seçimi için Başkanvekili Cüneyt Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.
Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın salt çoğunluğun arandığı 3. turunda 25 oy alan AK Parti'nin adayı Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı oldu. CHP'nin adayı Abdulhadi Akmugan ise 12 oyda kaldı.
Kartoğlu, teşekkür konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.
Başakşehir Belediye Meclisi'nin üyelerine de şahsına gösterdikleri teveccüh ve güvenden dolayı teşekkürlerini sunan Kartoğlu, şunları söyledi:
"Bahşettiğiniz onurla bana büyük bir mesuliyet de yüklediniz. Bütün gücümle güveninize layık olmaya çalışacağım. Gerçekleştirdiğimiz bu seçimin ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Allah beni size ve Başakşehir halkına mahcup etmesin. AK Parti il ve ilçe teşkilatımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başta Genel Başkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a da huzurlarınızda ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."
Hükümetin de desteğiyle bugüne kadar alt yapıdan ulaşıma, çevre, sağlık ve sosyal hizmetlerden kültür sanata, bilişim ve teknolojik yatırımlara kadar Başakşehir'de önemli hizmetler yapıldığını anlatan Kartoğlu, teknoloji ve yaşam merkezi "Living Lab" ve "Destek Kart" gibi projelerle sosyal belediyecilikte öncü olduklarını, olmaya devam edeceklerini belirtti.
Hiç vakit kaybetmeden Mevlüt Uysal'dan devraldıkları vazifeyi layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Kartoğlu, şunları kaydetti:
"Bu konuda en büyük destekçimiz yine Mevlüt Başkanımız olacaktır. Çünkü o gerçekten bir Başakşehir sevdalısı. Biz de aynı sevda ile AK Parti'nin 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' düsturu ile gece gündüz demeden çalışacağız.
Durmak yok, hizmete devam. Hedeflerimiz büyük, geleneklerimizden kopmadan, geleceğin şehri Başakşehir'i, 21. yüzyılın model şehri Başakşehir'i hep birlikte inşa edeceğiz. Deprem korkusunun yaşanmadığı, ulaşımı kolay, yeşili ve ormanıyla gençleri umutlu, her ferdi mutlu Başakşehir, huzuru arayanların tek adresi olacaktır. Meclis üyeleriyle Başakşehir ortak paydasında, ilçenin sorunlarını birlikte çözecek, birlikte geleceğe imza atacağız. Medeniyetimizin büyük düşünürü Farabi, şehri, 'mutlulukların gerçekleştiği yer' olarak tarif eder. İşte bu anlayışla ilçemizi imar ederken hedefimiz, hayatı kolaylaştırmak ve insanlarımızı mutlu etmektir. Mutluluğun formülü; yaşam kalitesini yükseltmek ve şehre aidiyet duygusunu artırmaktır. İnşallah 'Ben Başakşehirliyim' ya da 'Başakşehir'de oturuyorum' demek hemşehrilerimiz için bir ayrıcalık olacak. Şimdi bir bayrak değişimi yaşıyoruz. Eski dönemden güç alarak, yeni bir döneme başlıyoruz. Rabbim, çıktığımız hizmet yolunda yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi mahcup etmesin. İşlerimizi kolaylaştırsın."
YASİN KARTOĞLU KİMDİR?
Malatyalı bir ailenin oğlu olarak 1977'de İstanbul'da doğan Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini Küçükçekmece'de tamamladı. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Kartoğlu, siyasi hayatına AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Üyeliği ile başladı. Kartoğlu, 2003-2008 yılları arasında AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı görevlerinde bulundu.
Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. Aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ekibinde yer alarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babası.
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