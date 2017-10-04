Avustralya Parlamentosu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

Avustralya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Meclis'i ziyaret etti.
Avustralyalı heyet TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk ile görüştükten sonra Türkiye-Avustralya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve İzmir Milletvekili İbrahim Mustafa Turhan ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celallettin Güvenç ile bir araya geldi.
İstanbul'da PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
Avustralya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Meclis'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da yaptığı açıklamada, "Suriye'de bir üçlü mekanizma var. Orada da İran, Rusya, Türkiye olarak Astana süreciyle çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz" dedi
Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Burada bulunan bazı kişiler aldıkları yanlış kararları telafi etmek zorundadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davada karar çıktı. 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan, sonrasında da PKK tarafından hudut karakollarına yapılmaya çalışılan "drone"lu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.
Polis Akademisi bünyesindeki POMEM'lere, lisans ve önlisans mezunları arasından yetiştirilmek üzere 13 bin polis memuru alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
İçerisinde 5 milyon cilt kitabın bulunması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya saldıran yeğeni teslim oldu
İzmir'de FETÖ'nün "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'si tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Washington Büyükelçiliği ve Amerika Diyanet Merkezi ev sahipliğinde Amerikalı sanatseverlerle buluşacak
Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Abayev, "Kazakistan'da temsilcilikleri bulunan TRT ve AA’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesinde önemli köprü olacağından eminim" dedi
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı