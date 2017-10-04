18:24, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Avustralya Parlamentosu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

Avustralya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Meclis'i ziyaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avustralya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Meclis'i ziyaret etti. Avustralyalı heyet TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk ile görüştükten sonra Türkiye-Avustralya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve İzmir Milletvekili İbrahim Mustafa Turhan ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celallettin Güvenç ile bir araya geldi.

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