Avrupa Birliği'nden 'KDV reformu' teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkeler arasında gerçekleştirilecek sınır ötesi alışverişlerde Katma Değer Vergisinin (KDV) alıcının bulunduğu ülke oranında uygulanmasını teklif etti.
AB Komisyonu, KDV sisteminde çeşitli değişiklikleri içeren düzenleme teklifini açıkladı.
Teklife göre, AB üyesi ülkeler arasında yapılacak alışverişlerde KDV alıcının olduğu ülkenin oranına göre ödenecek ve böylece yıllık 50 milyar avroluk KDV kaçağı engellenecek.
Mevcut durumda AB içindeki sınır ötesi internet alışverişlerinde, KDV satıcının bulunduğu ülkedeki orana göre ödeniyor.
Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Avrupa'da Tek Pazarın kurulması üzerinden yirmi beş yıl geçtiğini anımsatarak, "Şirketler ve tüketiciler sınır ötesi işlemlerinde hala 28 farklı KDV rejimi ile karşılaşıyor." dedi.
Suçluların ve teröristlerin KDV sistemindeki boşlukları istismar ettiklerini belirten Moscovici, "Her yıl AB’de 50 milyar avroluk KDV sahtekarlığı söz konusu." diye konuştu.
Moscovici, Avrupa'da ulusal sınırlara dayanan çağ dışı KDV sisteminin sona ermesi gerektiğine dikkati çekerek, teklifle sınır ötesi KDV dolandırıcılığının yaklaşık yüzde 80 azaltmasının beklendiğini söyledi.
Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak. Taraflar bir metin üzerinde uzlaşınca tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Ardından AB üyesi bütün ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.
AB genelinde her yıl milli gelirin yüzde 7’si seviyesinde yani yaklaşık 1 trilyon avro civarında KDV tahsilatı söz konusu.
AB Komisyonu sınır ötesi alışverişlerde KDV'nin satıcı yerine alıcının bulunduğu ülke oranında ödenmesine yönelik teklifte bulundu.
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