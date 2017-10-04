Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:18, 04 Ekim 2017 Çarşamba
Güncel
Güncelleme: 18:50, 04 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarma amacıyla yapılan paylaşımların, örgütle mücadeleyi sulandırma çabası taşıdığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarma amacıyla yapılan paylaşımların, örgütle mücadeleyi sulandırma çabası taşıdığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden son günlerde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarmaya çalışan birtakım paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu paylaşım sahiplerinin TBMM ve üyeleri üzerinden mesnetsiz iddialarla algı operasyonu yaparak, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmaya çalıştıkları aşikardır. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta suç teşkil ettiği tespit edilen bu tür paylaşımlar titizlikle takip edilerek sorumlular hakkında gerekli adli işlemler Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde etkin bir şekilde yürütülmektedir."



İlgili Konular Emniyet Genel Müdürlüğü bylock 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü
Bahçeli Bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır
Bahçeli: Bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye, başta Kerkük olmak üzere tarihi Türkmen kentlerine zorla el konulması girişimlerine ve Irak'ın kuzeyinde Kürdistan'a kapı aralanmasına müsaade etmeyecektir." dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarma amacıyla yapılan paylaşımların, örgütle mücadeleyi sulandırma çabası taşıdığı bildirildi.
İstanbul'daki PKK soruşturmasında 9 tutuklama
İstanbul'daki PKK soruşturmasında 9 tutuklama

İstanbul'da PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
Avustralya Parlamentosu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

Avustralya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Meclis'i ziyaret etti
Erdoğan'dan Suriye ve IKBY açıklaması
Erdoğan'dan Suriye ve IKBY açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da yaptığı açıklamada, "Suriye'de bir üçlü mekanizma var. Orada da İran, Rusya, Türkiye olarak Astana süreciyle çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz" dedi
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu oldu
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu oldu

Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi
Erdoğan ve Ruhani'den ortak açıklama Çok önemli kararlar aldık
Erdoğan ve Ruhani'den ortak açıklama: Çok önemli kararlar aldık

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Burada bulunan bazı kişiler aldıkları yanlış kararları telafi etmek zorundadır
Erdoğan'a suikast timi davasında karar
Erdoğan'a suikast timi davasında karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davada karar çıktı. 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Hudut karakollarına 'drone savar'lı koruma
Hudut karakollarına 'drone savar'lı koruma

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan, sonrasında da PKK tarafından hudut karakollarına yapılmaya çalışılan "drone"lu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.
POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona erecek
POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona erecek

Polis Akademisi bünyesindeki POMEM'lere, lisans ve önlisans mezunları arasından yetiştirilmek üzere 13 bin polis memuru alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin şablonu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin şablonu ortaya çıktı

İçerisinde 5 milyon cilt kitabın bulunması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na saldıran yeğeni teslim oldu
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na saldıran yeğeni teslim oldu

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya saldıran yeğeni teslim oldu
Rusya'dan beklenen domates haberi geldi
Rusya'dan beklenen domates haberi geldi

Rusya, Türkiye'den en az 50 bin ton domates alacak
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama

İzmir'de FETÖ'nün "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'si tutuklandı

Haberler

Erdoğan'a suikast timi davasında karar
Erdoğan'a suikast timi davasında karar

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama

Görevden uzaklaştırılan 20 öğretmen FETÖ'den gözaltında
Görevden uzaklaştırılan 20 öğretmen FETÖ'den gözaltında

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

FETÖ'nün Türk Telekom'u işgal girişimi davasında 6 müebbet
FETÖ'nün Türk Telekom'u işgal girişimi davasında 6 müebbet

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava başladı
Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava başladı

İstanbul'daki Bylock operasyonunda 36 gözaltı kararı
İstanbul'daki Bylock operasyonunda 36 gözaltı kararı

Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı
Mali'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı devraldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 