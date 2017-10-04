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21:18, 04 Ekim 2017 Çarşamba
Asya
Güncelleme: 18:58, 04 Ekim 2017 Çarşamba

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BM'den Arakanlı Müslümanlar için 430 milyon dolarlık acil çağrı
BM'den Arakanlı Müslümanlar için 430 milyon dolarlık acil çağrı
Foto: Arşiv

BM, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 430 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç olduğunu açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 430 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, Bangladeş'teki sığınmacı kamplarına gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından ortak açıklama yaptı.

"İNSANLAR KORKU İÇİNDE, BİTKİN DURUMDA VE AÇ"

Cox's Bazar kenti civarındaki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların dramına şahit olunduğu belirtilen açıklamada, "İnsanlar korku içinde, bitkin durumda ve aç. Barınak, gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri de dahil acil yardıma ihtiyaç duyuyorlar." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Arakanlı Müslüman sığınmacıların ve çocukların öldürülmesi, kadınlara karşı vahşet uygulanması ve köylerinin yakılması gibi korkunç deneyimlerle Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldıklarının altı çizildi.

Bugün itibariyle BM'nin Arakanlı Müslümanlar için insani yardım çağrısını güncellediği belirtilen açıklamada, buna göre ilk etapta sığınmacılar ile birlikte Bangladeşli yöre halkının acil temel ihtiyaçlarının karşılanması adına 430 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

"ARAKAN EYALETİ GENELİNDE İNSANİ YARDIMLARA İZİN VERİN"

Açıklamada, halen sığınmacıların Bangladeş'e gelmeye devam ettiği ve sürecin sona ermediğine işaret edilerek, insani yardım çağrılarına devam edileceği kaydedildi.

Lowcock ve Lake, ayrıca Myanmar hükümetine çağrıda bulunarak Arakan eyaleti genelinde insani yardımlara izin verilmesini ve sığınmacıların evlerine gönüllü olarak dönmeleri için başta güvenlik olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.



İlgili Konular arakan myanmar BM
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