Bahçeli: Bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "istikbale açılan ufuk kapısı" olarak nitelediği Manisa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Manisalı çiftçilerin yaşadığı sorunları bildiklerini vurgulayan Bahçeli, Manisa'nın sanayi şehri olduğu kadar, tarımda da ülkenin gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Manisa'yı ayrıcalıklı kılan alanlardan birinin de "üzüm üretimi" olduğuna değinen Bahçeli, "Üzüm üreticisi kardeşlerim üzgündür, hüzünlüdür, kaygılıdır. Maliyetler artmakta emekler boşa gitmektedir. Çiftçi kardeşlerim biliyorum durumunuz zor. Sesinizi duyuracak yer arıyorsunuz. Gözlerinize bakınca anlıyorum mağdursunuz ve bir yandan yardım bekliyorsunuz. Sorun ve beklentilerinizi görecek size omuz verecek irade, tutunacak bir dal arıyorsunuz. İşte Milliyetçi Hareket buradadır." dedi.
Konuşmasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği gayrimeşru referanduma da değinen Bahçeli, "Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de Peşmerge yönetimi tarafından yapılan sözde referandumun hepten yok hükmünde olduğunu daha evvel ifade etmiştim. Ne Irak'ın kendi iç hukuku ne de uluslararası hukukla bağdaşmayan bu alçakça eyleme cüret edenler asırlık bölgesel bölünme projelerine hizmet etmektedir." dedi.
Bahçeli, yapılan tüm çağrılara kulak tıkayanların sadece Irak'ın değil, tüm bölgenin kaosa sürüklenmesine neden olacağını kaydederek, şöyle devam etti:
"Hukuksuz olan sözde 25 Eylül komplosunun, Irak anayasasına göre tartışmalı olarak değerlendirilen bölgeleri de kapsamış olması asıl niyetin ne olduğunu açığa vurmuştur. Bölgede yaşanan kaosu fırsata çevirerek kadim Türk yurtlarına çöreklenmek isteyen Barzani ateşle oynamaktadır. Bu işin sonu kendisi için hayırlı olmayacak, kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrarında devam ederse kahredici azabı tadacaktır. Bizim Irak'ta bulunan tüm topluluklara, tüm halklara saygımız vardır. Tavrımızın esası Irak'ı iç çatışmaya götürecek, bekamızı tehlikeye atacak, bölgesel fay hatlarının kırılmasına yol açacak gelişmelere kapı aralayan sorumsuz piyonlaradır. Türkiye, başta Kerkük olmak üzere tarihi Türkmen kentlerine zorla el konulması girişimlerine ve Irak'ın kuzeyinde Kürdistan'a kapı aralanmasına müsaade etmeyecektir. Irak'ta hukuksuz ve mesnetsiz çabalara karşı duran Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar yanlıştadır, hıyanet içindedir."
Türkmenlerin yalnız bırakılmayacağını dile getiren Bahçeli, "oldu bittilere" bir soydaşın bile kurban verilemeyeceğini ifade etti.
Bölgede hesabı bulunan devletlerden gelen çelişkili açıklamalara aldanmayacaklarını söyleyen Bahçeli, "Görünürde hemen hepsi korsan referandumu tanımadıklarını, uygun bulmadıklarını ifade ediyorlar ama arka planda Barzani'nin sırtını sıvazlayıp, PKK/PYD'nin önünü açıp, diğer terör örgütlerinin imkanlarını arttırmanın hesabını yapıyorlar. Bölgemizde son derece kirli ve alçakça bir oyun tezgahlanmaktadır." dedi.
Terör örgütleriyle aleni işbirliği yapanlara karşı uyanık olunması gerektiğini dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:
"Asla unutulmamalıdır ki hedefteki ana ülke Türkiye'dir. Irak ve Suriye'deki gelişmelerle sabrımızı sınayıp, tepkimizi ölçmeye çalışanların bir sonraki durağı aziz vatanımız olacaktır. Şayet bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır. Şimdi Kerkük'teki zulme ses çıkarmazsak, yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Bu yüzden Türkiye, varlığını tehlikeye atan böylesi bir duruma karşı meşru müdahale hakkını her yönden kullanmalıdır."
Türkiye ile oyun oynanmayacağını herkesin bilmesi gerektiğini de dile getiren Bahçeli, "Varsın şer odakları karşımıza her türlü sorunları çıkarsın. Allah'ın izniyle Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir. Yeter ki bir olalım, birbirimize inanalım ve aynı ülkünün etrafında sımsıkı toplanalım." diye konuştu.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye, başta Kerkük olmak üzere tarihi Türkmen kentlerine zorla el konulması girişimlerine ve Irak'ın kuzeyinde Kürdistan'a kapı aralanmasına müsaade etmeyecektir." dedi.
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