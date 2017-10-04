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21:18, 04 Ekim 2017 Çarşamba
Amerika
Güncelleme: 19:18, 04 Ekim 2017 Çarşamba

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Tillerson'dan 'istifa' açıklaması
Tillerson'dan 'istifa' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerinin doğru olmadığını ve görevine devam ettiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

Amerikan medyasında son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerine tepki gösteren Tillerson, "Başkan'a olan bağlılığım güçlüdür. Başkan Yardımcısı da görevimde kalmam konusunda beni ikna etmeye hiçbir zaman çalışmadı. Çünkü bu görevi bırakmayı hiç düşünmedim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında "O, zeki biri ve ülkesini seviyor. Amerikan halkını ve Amerika'yı ilk sıraya koyuyor. Yaptığı her işte sonuç bekliyor." değerlendirmesinde bulanan Tillerson, medyada çıkan "Trump'la aralarının kötü olduğu" yorumlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

TİLLERSON, "MORON" İDDİASINI CİDDİYE ALMADI

Öte yandan Tillerson, Amerikan NBC kanalında bugün yer alan ve Trump için "moron" ifadesini kullandığı iddiasını içeren haberin sorulması üzerine, "Benim geldiğim yerde böyle değersiz şeylerle uğraşmayız. Yönetimi bölme amacı güden bu tür çabaların bir parçası olmayacağım." yanıtını verdi.

TRUMP'TAN NBC'YE CEVAP

ABD Başkanı Trump da Amerikan NBC kanalında çıkan haberle ilgili olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "NBC News, Bakan Tillerson ve Başkan Yardımcısı Pence tarafından tamamen yalanlandı. Bu yalan bir haber. Amerika'dan özür dilemeliler." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Tillerson trump ABD
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