Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü

Erdoğan'dan Suriye ve IKBY açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da yaptığı açıklamada, "Suriye'de bir üçlü mekanizma var. Orada da İran, Rusya, Türkiye olarak Astana süreciyle çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz" dedi