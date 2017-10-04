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Dış Politika
Güncelleme: 19:25, 04 Ekim 2017 Çarşamba

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.



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