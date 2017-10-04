Güncelleme: 19:44, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Celal Talabani cuma günü toprağa verilecek



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Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani, cuma günü Süleymaniye'de evinin yakınındaki Deaşan bölgesinde gömülecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel SekreteriCelal Talabani'nin naaşının, hayatını kaybettiği Berlin'den direk Süleymaniye'ye getirileceği ve burada defnedileceği belirtildi. KBY Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Süleymaniye'deki parti merkezinde yaptığı basın açıklamasında, "Talabani'nin naaşının 6 Ekim Cuma günü Berlin'den direk Süleymaniye'ye getireceğini ve evinin yakınındaki Debaşan bölgesinde toprağa verileceğini" ifade etti. Cenazenin Bağdat'a getirilerek orada bir tören düzenlenmesi konusunun gündeme geldiğini kaydeden Pire, ancak bunun daha sonra iptal edildiğini aktardı.

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