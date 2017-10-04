Celal Talabani cuma günü toprağa verilecek

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel SekreteriCelal Talabani'nin naaşının, hayatını kaybettiği Berlin'den direk Süleymaniye'ye getirileceği ve burada defnedileceği belirtildi.
KBY Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Süleymaniye'deki parti merkezinde yaptığı basın açıklamasında, "Talabani'nin naaşının 6 Ekim Cuma günü Berlin'den direk Süleymaniye'ye getireceğini ve evinin yakınındaki Debaşan bölgesinde toprağa verileceğini" ifade etti.
Cenazenin Bağdat'a getirilerek orada bir tören düzenlenmesi konusunun gündeme geldiğini kaydeden Pire, ancak bunun daha sonra iptal edildiğini aktardı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Irak'ta istikrarın sağlanmasında Türkiye ile İran'ın önemli bir rol oynadığını belirtti
Libya'nın en büyük petrol sahası Şerare'de iki gün aradan sonra petrol üretim faaliyetleri yeniden başladı
Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani, cuma günü Süleymaniye'de evinin yakınındaki Deaşan bölgesinde gömülecek
AP Genel Kurulunda, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu konulu oturum düzenlendi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerinin doğru olmadığını ve görevine devam ettiğini açıkladı
BM, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 430 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç olduğunu açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'yi Suriye'de teröristlere destek vermekle suçladı
AB Komisyonu sınır ötesi alışverişlerde KDV'nin satıcı yerine alıcının bulunduğu ülke oranında ödenmesine yönelik teklifte bulundu.
Bulgaristan ve Romanya Başbakanları, Kaynarca-Lipnitsa Sınır Kapısı’nı açtı
DEAŞ kontrolündeki Kerkük'e bağlı Havice ilçe merkezi Irak ordusunun eline geçti
AfD’nin eski Eşbaşkanı Petry, yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor
Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in eski Başbakanı Choudhary ve Keşmir Farkındalık Formu Genel Sekreteri Fai, Keşmir konusuna girişimde bulunması için BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi. Mektupta, Keşmir'de barışın tesisi için BM'ye girişimde bulunma çağrısı yapıldı
Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, Kerkük'ün yönetim şekline ilişkin, "Kerkük için 'özel federasyon' modelini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Göteborg Göçmen İdari Mahkemesi, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen Afganistanlı Uzbek'in sınır dışı edilme kararını bozdu
Sosyal paylaşım platformu Facebook'un Birleşik Krallık'a ödediği toplam vergi 2016'da 5,1 milyon sterline yükseldi