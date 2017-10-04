Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:18, 04 Ekim 2017 Çarşamba
Avrupa
Güncelleme: 20:17, 04 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
'Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol oynuyor'
'Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol oynuyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Irak'ta istikrarın sağlanmasında Türkiye ile İran'ın önemli bir rol oynadığını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Irak'ta istikrarın sağlanmasında Türkiye ile İran'ın önemli bir rol oynadığını söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yarın gerçekleştireceği "ilk" Moskova ziyareti öncesinde Suudi Arabistan destekli "Şarkul Evsat" gazetesine mülakat veren Lavrov, söz konusu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde "gerçek bir dönüm noktası" olacağını ifade etti.

Suriye krizinin çözümü ve DEAŞ'a karşı verdiği mücadelede Irak'a yardım edilmesi konularında Rusya'nın İran ve Türkiye'yle işbirliğine büyük önem verdiğini söyleyen Lavrov şunları kaydetti:

"Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol oynuyor. Rusya ile Türkiye arasındaki ortak çabaların, Suriye'deki durumu daha iyiye götürmeyi başardığına inanıyoruz. Söz konusu çabaların, DEAŞ ve Nusra Cephesi ile diğer terör gruplarının direniş merkezlerini zayıflattığı gibi, ülkedeki siyasi rejimin geleceğine ilişkin de taraflar arasında yapıcı ve kapsamlı bir diyalog için gereken şartları sağladığını düşünüyoruz."

"SURİYE'DEKİ KARDEŞ KAVGASINI BİTİRMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR SAĞLANDI"

Rusya, İran ve Türkiye arasındaki "verimli ve sağlam" etkileşimin en son örneğinin, 15 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinin 6. turunda varılan anlaşmalar ve İdlib'de çatışmasızlık bölgesi kurulması yollarının aranması olduğunu belirten Lavrov şöyle konuştu:

"Suriye'deki kardeş kavgasını bitirmek, teröristleri yok etmek ve halkın barışçıl bir hayata dönmesi için gereken şartlar sağlandı. Ankara ve Tahran'la koordineli şekilde atılan adımlar, Suriye'deki çatışmasızlığın devamını sağlamayı ve anlaşmazlıkların siyasi yollarla çözülmesine yardımcı olmayı amaçlıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Eylül'de gerçekleştirdiği görüşmede bu konuların ele alındığını hatırlatan Lavrov, iki liderin de "Astana anlaşmalarına bağlı olduklarını ve Suriye krizini çözmeye yönelik ortak eylemlerin koordinasyonunu derinleştirmek, bölgesel sorunları çözmek amacıyla ilgili dışişleri bakanlıklarının yanı sıra askeri ve istihbari kurumlar arasındaki sağlam işbirliğinin de devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini" aktardı.

Lavrov, Suriye konusunda "İlgili taraflar (rejim ile muhalefet), Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi ve diplomatik çözümden başka alternatifin olmadığı konusunda anlaştı ve ateşkes konsundaki kararlılığını dile getirdi." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Suriye krizinin çözümünde oynadığı role de değinen Lavrov, Riyad yönetiminin Cenevre'de BM gözetiminde gerçekleştirilecek görüşmelerde Suriye hükümeti heyetine adil bir ortak olabilecek muhalefet heyetini oluşturmada gösterdiği çabaların önemine dikkati çekti. Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda ve Suriyeliler arasındaki kapsamlı diyalog yoluyla bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİNE "ÇİFTE STANDART" SUÇLAMASI

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, DEAŞ'e karşı kurulan ABD öncülüğündeki uluslararsı koalisyon güçlerini teröristleri sınıflandırmada "çifte standart izlemekle" suçladı.

Lavrov, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yarın gerçekleştireceği Moskova ziyaretine ilişkin ise şunları söyledi:

"İlişkilerimizde gerçek bir dönüm noktasını teşkil edecek olan bu ziyaret, aramızdaki işbirliğini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacağı kanaatindeyiz. Bu ziyaret, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın istikrarına derin bir katkı sağlayacaktır."

 



İlgili Konular Türkiye iran Suriye ırak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Türkiye ile İran Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol
'Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol oynuyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Irak'ta istikrarın sağlanmasında Türkiye ile İran'ın önemli bir rol oynadığını belirtti
Libya'nın en büyük petrol sahası yeniden açıldı
Libya'nın en büyük petrol sahası yeniden açıldı

Libya'nın en büyük petrol sahası Şerare'de iki gün aradan sonra petrol üretim faaliyetleri yeniden başladı
Celal Talabani cuma günü toprağa verilecek
Celal Talabani cuma günü toprağa verilecek

Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani, cuma günü Süleymaniye'de evinin yakınındaki Deaşan bölgesinde gömülecek
AP Genel Kurulunda Katalonya oturumu
AP Genel Kurulunda Katalonya oturumu

AP Genel Kurulunda, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu konulu oturum düzenlendi
Tillerson'dan 'istifa' açıklaması
Tillerson'dan 'istifa' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, son günlerde hakkında çıkan "istifa edecek" haberlerinin doğru olmadığını ve görevine devam ettiğini açıkladı
BM'den Arakanlı Müslümanlar için 430 milyon dolarlık acil çağrı
BM'den Arakanlı Müslümanlar için 430 milyon dolarlık acil çağrı

BM, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 430 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç olduğunu açıkladı
Rusya'dan ABD'ye 'Suriye'de 'teröre destek' suçlaması
Rusya'dan ABD'ye 'Suriye'de 'teröre destek' suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'yi Suriye'de teröristlere destek vermekle suçladı
Avrupa Birliği'nden 'KDV reformu' teklifi
Avrupa Birliği'nden 'KDV reformu' teklifi

AB Komisyonu sınır ötesi alışverişlerde KDV'nin satıcı yerine alıcının bulunduğu ülke oranında ödenmesine yönelik teklifte bulundu.
Macaristan'da quot Soros quot karşıtı kampanya
Macaristan'da "Soros" karşıtı kampanya

Macar hükümeti, Soros karşıtı afiş ve reklam filmi hazırlattı
Bulgaristan ve Romanya yeni sınır kapısı açtı
Bulgaristan ve Romanya yeni sınır kapısı açtı

Bulgaristan ve Romanya Başbakanları, Kaynarca-Lipnitsa Sınır Kapısı’nı açtı
Irak güçleri Havice ilçe merkezine girdi
Irak güçleri, Havice ilçe merkezine girdi

DEAŞ kontrolündeki Kerkük'e bağlı Havice ilçe merkezi Irak ordusunun eline geçti
AfD nin eski Eşbaşkanı Petry hakkında dava açıldı
AfD’nin eski Eşbaşkanı Petry hakkında dava açıldı

AfD’nin eski Eşbaşkanı Petry, yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor
Keşmir'de barış için BM'ye çağrı
Keşmir'de barış için BM'ye çağrı

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in eski Başbakanı Choudhary ve Keşmir Farkındalık Formu Genel Sekreteri Fai, Keşmir konusuna girişimde bulunması için BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi. Mektupta, Keşmir'de barışın tesisi için BM'ye girişimde bulunma çağrısı yapıldı
Türkmen Cephesi'nden özel federasyon çağrısı
Türkmen Cephesi'nden özel federasyon çağrısı

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, Kerkük'ün yönetim şekline ilişkin, "Kerkük için 'özel federasyon' modelini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İsveç'te 106 yaşındaki sığınmacının sınır dışı kararına durdurma
İsveç'te 106 yaşındaki sığınmacının sınır dışı kararına durdurma

Göteborg Göçmen İdari Mahkemesi, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen Afganistanlı Uzbek'in sınır dışı edilme kararını bozdu
Facebook Birleşik Krallık a 5 1 milyon sterlin vergi ödedi
Facebook Birleşik Krallık’a 5,1 milyon sterlin vergi ödedi

Sosyal paylaşım platformu Facebook'un Birleşik Krallık'a ödediği toplam vergi 2016'da 5,1 milyon sterline yükseldi

Haberler

Celal Talabani cuma günü toprağa verilecek
Celal Talabani cuma günü toprağa verilecek

Irak'tan Kuveyt'e 'savaş tazminatına karşılık' doğalgaz
Irak'tan Kuveyt'e 'savaş tazminatına karşılık' doğalgaz

Bağdat'tan referandumcu Kürt milletvekilleri hakkında işlem
Bağdat'tan referandumcu Kürt milletvekilleri hakkında işlem

Irak'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Irak'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı

IKBY'den 'Bağdat'la müzakerelere hazırız' açıklaması
IKBY'den 'Bağdat'la müzakerelere hazırız' açıklaması

Irak’ta koalisyon konvoyuna bombalı saldırı
Irak ta koalisyon konvoyuna bombalı saldırı

Havice'de 25 köy ile bazı noktalar DEAŞ'tan kurtarıldı
Havice'de 25 köy ile bazı noktalar DEAŞ'tan kurtarıldı

Siviller Havice'den kaçıyor
Siviller Havice'den kaçıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 