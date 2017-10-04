Güncelleme: 21:25, 04 Ekim 2017 Çarşamba

Afganistan'da Taliban, askeri karakola saldırdı: 22 ölü



Foto: Arşiv

Taliban mensuplarının Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Çora ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Taliban üyelerinin Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Çora ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çora Kaymakamı Aminullah Haliki, yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin Niyazian bölgesindeki askeri karakola saldırısında 18 asker ile 4 polisin hayatını kaybettiğini, Taliban'ın da kayıplar verdiğini bildirdi.

İlgili Konular Afganistan taliban

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.