Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:37, 04 Ekim 2017 Çarşamba
Güncel
22:36, 04 Ekim 2017 Çarşamba

  • Paylaş
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi FETÖ'den tutuklandı
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi FETÖ'den tutuklandı

17-25 Aralık 2013 öncesi FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli Topuz, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Topuz'un, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi Metin Topuz
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi FETÖ'den tutuklandı
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi FETÖ'den tutuklandı

17-25 Aralık 2013 öncesi FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü
Bahçeli Bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır
Bahçeli: Bugün gereken duruşu göstermezsek yarın çok geç olacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye, başta Kerkük olmak üzere tarihi Türkmen kentlerine zorla el konulması girişimlerine ve Irak'ın kuzeyinde Kürdistan'a kapı aralanmasına müsaade etmeyecektir." dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarma amacıyla yapılan paylaşımların, örgütle mücadeleyi sulandırma çabası taşıdığı bildirildi.
İstanbul'daki PKK soruşturmasında 9 tutuklama
İstanbul'daki PKK soruşturmasında 9 tutuklama

İstanbul'da PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
Avustralya Parlamentosu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

Avustralya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Meclis'i ziyaret etti
Erdoğan'dan Suriye ve IKBY açıklaması
Erdoğan'dan Suriye ve IKBY açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da yaptığı açıklamada, "Suriye'de bir üçlü mekanizma var. Orada da İran, Rusya, Türkiye olarak Astana süreciyle çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz" dedi
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu oldu
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu oldu

Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi
Erdoğan ve Ruhani'den ortak açıklama Çok önemli kararlar aldık
Erdoğan ve Ruhani'den ortak açıklama: Çok önemli kararlar aldık

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Burada bulunan bazı kişiler aldıkları yanlış kararları telafi etmek zorundadır
Erdoğan'a suikast timi davasında karar
Erdoğan'a suikast timi davasında karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davada karar çıktı. 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Hudut karakollarına 'drone savar'lı koruma
Hudut karakollarına 'drone savar'lı koruma

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan, sonrasında da PKK tarafından hudut karakollarına yapılmaya çalışılan "drone"lu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.
POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona erecek
POMEM başvuruları 6 Ekim'de sona erecek

Polis Akademisi bünyesindeki POMEM'lere, lisans ve önlisans mezunları arasından yetiştirilmek üzere 13 bin polis memuru alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.20'de İran’ın başkenti Tahran’a geldi.
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin şablonu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin şablonu ortaya çıktı

İçerisinde 5 milyon cilt kitabın bulunması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nden ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na saldıran yeğeni teslim oldu
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na saldıran yeğeni teslim oldu

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Özşanlı'ya saldıran yeğeni teslim oldu
Rusya'dan beklenen domates haberi geldi
Rusya'dan beklenen domates haberi geldi

Rusya, Türkiye'den en az 50 bin ton domates alacak

Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ByLock uyarısı

Erdoğan'a suikast timi davasında karar
Erdoğan'a suikast timi davasında karar

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 52 tutuklama

Görevden uzaklaştırılan 20 öğretmen FETÖ'den gözaltında
Görevden uzaklaştırılan 20 öğretmen FETÖ'den gözaltında

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

FETÖ'nün Türk Telekom'u işgal girişimi davasında 6 müebbet
FETÖ'nün Türk Telekom'u işgal girişimi davasında 6 müebbet

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava başladı
Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava başladı

İstanbul'daki Bylock operasyonunda 36 gözaltı kararı
İstanbul'daki Bylock operasyonunda 36 gözaltı kararı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 