Yemen'de her 3 kişiden 2'sinin 'açlık tehlikesi' var

Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından , Yemen'deki her 3 kişiden 2'sinin bir sonraki öğününü nereden bulacağını bilmediği açıklaması geldi.
WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de 22 kentten 21'inde görülen koleranın yayıldığı bölgelerde açlık oranlarının yükseldiği, ülkede 17 milyondan fazla insanın yani "her 3 kişiden 2'sinin bir sonraki öğününü nereden bulacağını bilmediği" belirtildi.
Açıklamada, "Yemen halkı, 2 yılı aşkın süredir dünyadaki en kötü açlık krizlerinden birine neden olan çatışmalar nedeniyle çok sıkıntı çekiyor." denildi.
Bu kapsamda Japonya hükümetinin, gıda teminatı için 1 milyon dolarlık yardım yaptığına işaret edilen açıklamada, bununla "koleradan en çok etkilenen bölgelerde, 47 bini hamile veya bebek emziren anne olmak üzere 130 binden fazla kişiye yardım ulaştırılacağı" ifade edildi.
WFP Yemen Direktörü Stephen Anderson da "Yemen halkının kimsenin tasavvur edemeyeciği sıkıntılar içinde olduğunu" kaydetti.
Son dönemlerde yapılan değerlendirmelere göre koleradan etkilenen bölgelerde açlık oranlarının arttığının görüldüğüne işaret eden Anderson, WFP'nin bu bölgelerde gıda desteği sunduğunu aktardı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Yemen'de kolera salgınının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Koleranın en çok Hudeyde ilinde görüldüğü, en fazla ölümün ise Hacce ilinde tespit edildiği belirtiliyor.
Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.
Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'deki her 3 kişiden 2'sinin bir sonraki öğününü nereden bulacağını bilmediğini açıkladı
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